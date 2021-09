Ni 'slouchy' ni pitillos: los vaqueros de pernera ancha serán los reyes de tus looks este otoño

¿Buscas un nuevo par de vaqueros favoritos? Perfecto. Porque la temporada de otoño nos depara unos diseños emocionantes y, sobre todo, cómodos. Te mostramos los vaqueros de pernera ancha que no te vas a querer quitar en toda la temporada.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los vaqueros son una de las prendas favoritas en el armario de muchas personas, ya que son súper versátiles y se pueden combinar con todo. Con una sudadera con capucha y zapatillas de deporte, pueden ser lo más cómodo para un look informal, pero si los combinas con un blazer y unos tacones pueden ser una de las prendas más elegantes.

Esta temporada además abandonaremos definitivamente los pitillos en favor de otros modelos mucho más cómodos y relajados, aunque no por ello menos elegantes. Así, llegan a nuestro armario los vaqueros de pernera ancha, también llamados 'wide leg', que ya hicieron una tímida aparición a finales del pasado invierno. Los pantalones 'wide leg' están arrasando entre las 'it-girls' y, por supuesto, si ellas lo llevan confirmamos que es la tendencia que no puede faltar en tu armario. María Pombo arrasó con unos pantalones de cuero anchos y, desde ese momento, no ha dejado de apostar por ellos. Tamara Falcó encontró la combinación perfecta con unos vaqueros anchos y zapatillas blancas y, no vamos a negar que nos encantó.

Está claro que los vaqueros de pernera ancha ya conquistaron a las que más saben de moda la pasada temporada, pero ahora llegan al 'street style' y a nuestros armarios para convencernos definitivamente. ¡Los volveremos a sacar del cajón en el que estaban guardados! Los vaqueros estilo 'wide leg' son 'lo más' no solo porque estilizan muchísimo la figura, sino porque además son comodísimos y cuando los pruebes no querrás que el 'skinny' vuelva a tu vida.

Por eso, hemos preparado una selección con algunos de nuestros favoritos, en la que seguro que encontrarás alguna opción para ti que se adapte a tu estilo y a tus gustos. Y es que, tenemos alternativas para todas, que van desde los más clásicos en un lavado claro o negro, hasta los más originales con flores bordadas. Además, también hemos pensado en todos los tipos de cuerpo, por lo que hemos incluido opciones con fajín y cintura alta, cortes estilo 'paper bag' y hasta modelos con aberturas laterales.

¿Quieres descubrirlos todos? Pues no te pierdas nuestra selección con los vaqueros de pernera ancha que nos han conquistado.