Ya podemos dejar de buscar porque Helen Lindes nos ha descubierto los vaqueros anchos más cómodos y favorecedores

Y son pura tendencia.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los pantalones vaqueros son esa prenda imprescindible de la que JAMÁS nos cansaremos. Son atemporales, versátiles y, por lo general, favorecedores. Por suerte, en las colecciones de las principales firmas de moda los encontramos de todas las formas y para todos los gustos (desde los clásicos pitillo, pasando por los 'flare', hasta los rectos) pero, sin duda, si tuviésemos que quedarnos con unos, nosotras lo tendríamos claro: elegimos los vaqueros de pernera ancha (o también conocidos como 'wide leg').

Dentro de todas las tendencias de moda que hemos descubierto en 2020, los 'jeans' anchos han llegado con más fuerza que nunca para reinar en el 'street style' y, por lo que parece, así va a seguir siendo todo 2021 (y si no que se lo digan a Katie Holmes). Y es que la comodidad se ha convertido en nuestra prioridad, ahora que el teletrabajo es nuestro día a día y la estética 'comfy' se ha convertido en nuestra favorita... Así que, si todavía no te has hecho con unos, presta atención porque nosotras hoy hemos encontrado los más cómodos y favorecedores gracias a Helen Lindes.

La modelo española ha compartido en Instagram un post en el que aparece posando con un nuevo look de temporada lo más inspirador, tal y como nos tiene acostumbradas. El estilismo, aunque a simple vista puede parecer que está protagonizado por prendas básicas de temporada (como es el caso de un abrigo, un jersey de punto y unos vaqueros), Helen Lindes ha sabido escoger diseños para diferenciar su look.

En concreto, Helen lleva un jersey blanco de punto de rombos con escote en pico, un abrigo de doble faz en color camel con cierre de doble botonadura delantera de Cyrana (que aporta un toque extra de sofisticación al estilismo) y unos vaqueros que, sin duda, confirmamos que son los más favorecedores del momento.

Se trata de unos 'jeans' claros de tiro alto, pernera ancha y corte relajado (por lo que no pueden ser más cómodos) y cuentan con el patrón clásico, con cierre con botón y cremallera y roto a la altura de las rodillas. Al ser de tiro alto, resultan ideales para lucir por encima de jerséis y sudaderas en invierno, pero también con blusas fluidas o incluso tops en verano.

Además, otro de los detalles que nos encanta de estos vaqueros es que son amplios pero tampoco en exceso y, por ello (y también gracias al talle alto) también son perfectos para las chicas que medimos menos de 1,60, a diferencia del resto de pantalones XXL que, visualmente, sí que crean un efecto de acortar las piernas y un efecto 'push-up' para el trasero. Los 'jeans' pertenecen a la firma Guess y tienen un precio de 109,90 euros.

Sin duda, una inversión que merece la pena, ¿no crees?