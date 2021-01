Su última aparición en 'El Hormiguero' ha causado furor en las redes.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Como tú y como yo, de vez en cuando Tamara Falcó también encuentra algún chollo en las rebajas de Zara. Y, cuando eso ocurre, hay que compartirlo (y presumir de ello) ante el mundo. Para prueba, el look con el que apareció en pantalla la noche del miércoles en su paso semanal por 'El Hormiguero', que ha despertado todo tipo de halagos por parte de sus seguidores. ¡Y no es para menos! Sobre todo, ahora que sabemos que su impecable 'blazer cropped' no le costó más de 13 euros. ¡Menudo ojo!

Poco antes de salir a plató -donde esperaba como invitada la actriz Andrea Duro, con un perfecto 'eyeliner' doble, para hablar sobre el reencuentro de 'Física o Química'-, la propia marquesa de Griñón compartía en su Instagram los detalles de su estilismo y desataba la locura.

Según ella misma indicaba, lució un favorecedor mono negro de corte recto y fluido de & Other Stories (que ha sido imposible encontrar en su tienda 'online') rematado con la mencionada chaqueta de Zara. Se trata de un diseño cortito y estructurado, con escote pico, manga larga con hombreras, botones joya y falsos bolsillos en el frente. En pocas palabas, una delicia para cualquier armario.

Llevamos varias temporadas viendo este tipo de americanas 'cropped' en las pasarelas gracias a firmas como Alexander McQueen, Balmain, Bottega Veneta o Chanel; sin embargo, en los últimos tiempos han experimentado un auténtico 'boom' entre las prescriptoras de estilo de las redes sociales y son muchas las 'it girls' que las eligen frente a los habituales diseños 'oversize' para sus conjuntos más sofisticados. ¿Su punto fuerte? Su poder para estilizar la silueta cuando se combinan con prendas inferiores de tiro alto, ya sean pantalones o faldas.

De esta forma, no es de extrañar que el modelo que ha llevado Tamara Falcó haya volado de la web de Zara, donde puedes encontrarla bajo el nombre de 'Cuerpo Hombreras', en pocas horas. Y es que la pieza, que en su momento estuvo disponible desde la talla XS hasta la XL, aparece ahora totalmente agotada (y sin previsión de vuelta). Por supuesto, la increíble rebaja del 70% sobre su precio original también ha sido determinante para este éxito: antes costaba 49,95 euros, pero con el descuento se ha quedado a 12,99 euros. ¡Una ganga!