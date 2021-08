María Pombo tiene el conjunto de Pull&Bear que usarás hasta de pijama

Compuesto por túnica y pantalón, es el mejor compañero para las noches de verano porque no es como los demás y resulta tan cómodo que querrás ponértelo incluso para ir a dormir.

Julia García

Tras dejarnos con la boca abierta al descubrir que era ella quien estaba bajo el disfraz de Huevo en el exitoso programa de televisión 'Mask singer' en el que quedó en tercera posición y viajar a Galicia para asistir a la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, María Pombo está disfrutando de unas vacaciones en el norte de España junto a su familia.

La influencer ha compartido con sus seguidores algunas imágenes de su estancia, de entre las cuales nos quedamos con una en la que se ve la espectacular playa de Langre de fondo mientras ella posa de lo más sonriente vestida con un look en color turquesa. La fotografía enseguida se ganó nuestro 'like' por habernos descubierto no solo ese inmejorable paisaje que bien merece una visita sino también por las dos prendas con el que se veía a la madrileña.

Porque como habrás visto es un conjunto que no es como los demás. No es corto como el confeccionado en crochet que hace unos días lució su amiga María Fernández-Rubíes y tampoco es de punto como los que nos conquistaron durante las semanas de confinamiento en casa y nos gustaron tanto que terminamos por sacar a la calle.

En este caso se trata de un dúo compuesto por túnica y pantalón que lleva escrito nuestro nombre desde ya porque no se nos ocurre nada más cómodo con lo que disfrutar de las noches de verano que todavía quedan por venir.

Con un suave estampado y de favorecedor corte fluido, dan ganas de lucirlo hasta de pijama que es lo que muchos de sus seguidores han pensado que era al ver a María con él puesto. Pero no, esta blusa de manga larga con botones delanteros en contraste y este pantalón ancho que llevan en sello de Pull&Bear se venden por separado para poder con ellos crear múltiples estilismos diferentes para tu día a día.

El precio de cada una de las partes es de 19,99 euros y ambas están disponibles también en tono rosa. Eso sí, no te vuelvas loca buscándolas en tu próxima visita a una tienda física porque no lo encontrarás ya que solo está a la venta en la tienda online.

Para añadir un poco más de color a su propuesta, María ha optado por combinar algunos de los divertidos collares que forman parte de su nueva colección para Ágatha Paris.