La nueva colección multicolor de María Pombo para Agatha París nos devuelve a la infancia más divertida

La 'influencer' María Pombo ha creado, para Agatha París, una colección de joyas de hilos y cuentas de colores que nos recuerdan a los complementos playeros que tanto adorábamos de pequeñas.

Cecilia Franco

María Pombo sabe cómo calar en nuestro lado sensible y ponernos nostálgicas. ¿Recuerdas aquellas pulseras que llevabas de pequeña y que ningún verano fallaban? Esas pulseras de bolitas de colores que solo veían la luz los meses de playa, piscina y amigas. Pues justo eso es lo que ha querido conseguir María Pombo para Agatha París con la colección Makai 'take me to the sea', inspirada en el verano y, la energía y optimismo que nos llena ese sabor a mar compartido con amigas.

Cuando piensas en aquellos veranos de tu infancia, seguro que te vienen a la mente talleres de pulseras y collares con amigas que solo eran aceptados ser llevados en la temporada playera. Esas creaciones que, en muchas ocasiones, acababan abarrotando las muñecas y tobillos, y que tratabas de dar a conocer al mundo.

Makai, que significa 'hacia el mar', trata de transmitir esa vitalidad que nos da el verano. Una vida sin reloj, sin preocupaciones, de largas noches, de sal en la piel, de pelo al viento, de bailes bajo las estrellas, de paseos por la orilla del mar… Eso es lo que quiere hacernos ver con esa explosión de colores en esta colección de joyitas María Pombo para Agatha París.

Una selección que trata de entremezclar los colores de la Howlita, piedra semipreciosa cargada de energía, y acabado en oro de 18k, tan perfecta y favorecedora que no dejarás de llevar en todo el verano.

Aunque la piedra es protagonista de los collares y pulseras de esta colección, también tienen cabida una selección de divertidas pulseras de hilo multicolor de inspiración brasileña. Muchas de ellas incluyen cuentas doradas y, detalles que marcan la diferencia y nos llevan a un mundo surfero deluxe.

La mezcla de preciosos tonos amarillo, naranja, rosa, lila o verde te engancharán porque resaltarán tu piel bronceada y, te devolverán a aquellos felices veranos de tu infancia donde las 'pulseras de bolitas' y tus grandes creaciones eran tu máxima preocupación.

Descubre la colección más divertida y desenfadada de María Pombo y, selecciona los collares, pulseras y tobilleras que completarán tus looks de verano. ¡Prepara tu joyero playero!