María Pombo se descubre como 'Huevo' en Mask Singer y se queda con el tercer puesto

En la noche de ayer se emitió en Antena 3 la final de Mask Singer 2, una edición que nos ha sorprendido por su increíble casting de famosos. Y ayer, como no podía ser menos, nos dejaron con la boca abierta cuando descubrimos a sus finalistas, entre ellos, María Pombo como 'Huevo'.

Detrás de las máscaras de los últimos cuatro concursantes, Plátano, Erizo, Huevo y Monstruita, descubrimos los rostros de Joaquín Cortés, María Pombo, Willy Bárcenas y Anne Igartiburu. Fue el bailaor Joaquín Cortés quien se quedó con el primer puesto, una noticia que la audiencia no recibió con demasiado agrado y que generó infinidad de tweets de descontento.

Pero sin duda, uno de los momentos que generó mayor desconcierto fue cuando Huevo se desenmascaró para revelar el rostro de la 'influencer' María Pombo. Y es que la audiencia y los investigadores coincidían en su apuesta: todos pensaban que se trataba de la exgimnasta rítmica Almudena Cid, que había dejado pistas que parecían más que concluyentes en sus redes sociales y que se lo pasó la mar de bien con las especulaciones.

María Pombo también ha jugado a confundirnos durante las actuaciones que ha llevado a cabo en esta edición y ha contribuido a que creyésemos que, detrás de la máscara de Huevo, se encontraba la gimnasta. Y es que, en una de sus actuaciones, nos sorprendió con un increíble movimiento de pierna que nos hizo creer que, efectivamente, se trataba de una deportista con mucha flexibilidad.

"Sé que de mayor quiero ser Huevo, me he sentido muy bien dentro de él", dijo María Pombo tras desenmascararse. La 'influencer' afirmó que estaba segura de que sus seguidores jamás se hubieran imaginado que ella era Huevo porque, dice, canta fatal. Sin embargo, explicó que ha sido gracias al equipo del programa y su ayuda para entrenar la voz que ha podido participar en este concurso. En esta final, interpretó la canción de Karol G y Nicki Minaj, Tusa.

La lista de famosos que han participado en esta edición ha sido de lo más variada. Estos cuatro finalistas han compartido escenario con La Toya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, Josep Pedrerol, Mel B, José Manuel Calderón, Mar Flores, Pepe Reina, María Zurita, Ainhoa Arteta, Bertín Osborne y Tamara Gorro.

Tras desenmascarar a Erizo y que Joaquín Cortés se revelase como ganador de la edición, Twitter se inundó de comentarios que expresaban el descontento de la audiencia. Al parecer, los seguidores del programa esperaban un famoso "más sorprendente". Pero también hubo quien respondió a la desilusión de estos usuarios alegando que Joaquín Cortés es una importantísima figura de este país.

El problema se originó porque los televidentes de generaciones más jóvenes no conocían al bailaor y esperaban ver a alguien más tras esa máscara. Aquellos que sí lo reconocieron señalaron en los usuarios infelices con la final un problema de incultura.

No puedo con la incultura absoluta que hay en la juventud de este país... todos sabiais quién era María Pombo que no ha hecho nada interante en su p. vida pero no conocéis a Joaquín Cortes. Vaya tela!! #MaskSingerFinal