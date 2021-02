María G. de Jaime ha encontrado el vestido boho perfecto estés embarazada (o no) con el color más bonito de la temporada

La versatilidad del estilo boho te conquistará.

Cecilia Franco | Woman.es

Futuras mamis, las reglas 'fashion' han cambiado. Gracias al 'baby boom' que estamos viviendo últimamente con nuestras influencers y celebrities favoritas estamos recibiendo una lección. La moda premamá no es como la conocíamos, ahora estar embarazada y sufrir cambios en tu cuerpo no es sinónimo de cambio de armario. Todo es adaptarse y María G. de Jaime está siendo todo una fuente de inspiración. ¿Su última propuesta? Los vestidos boho son perfectos estés embarazada o no para aportar ese toque romántico a tus días.

A través del Instagram de María García de Jaime, las futuras mamis están encontrando una forma de vestir premamá sin perder su propio estilo. Ella tiene el perfecto traje premamá, nos ha demostrado que los chalecos largos son el complemento ideal, y cuando pensábamos que nos había mostrado el vestido premamá más bonito que hayamos visto, aparece con un diseño boho muy favorecedor que, seas mamá o no, lo querrás.

Los vestidos boho son ideales, sobre todo ahora que se va acercando la época primaveral. Pues bien, María G. de Jaime nos adelanta la primavera con este vestido en tono lila lleno de romanticismo y nos demuestra que son una gran opción para las futuras mamis. No solo porque son cómodos, ligeros, fresquitos y favorecen mucho, sino porque además se convertirá en tu prenda estrella hasta para tu última sesión de fotos premamá.

María G. de Jaime ha reconocido a través de sus stories de Instagram que se trata de un diseño que adquirió hace años en las rebajas y se encuentra agotadísimo. Pero, ¡tranquila! La idea la tenemos, ahora solo nos queda rastrear nuestras tiendas favoritas y dar con los diseños boho más bonitos para que esta primavera seas la mami más bella y romántica de la ciudad.