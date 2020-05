Los pantalones de la temporada son bermudas y muy cómodas, han llegado a Zara las mallas de ciclista para confirmar que son un básico de armario

Ahora sí que no tendrás ninguna excusa para no caer rendida ante ellos.

María Aguirre | Woman.es

Puede que el año pasado cuando celebrities e influencers llenaron sus respectivos perfiles de Instagram con looks en los que las mallas ciclistas eran las protagonistas no pudieras evitar a hacerte con unas. Puede que en cambio formaras parte de otro extenso grupo de personas que pensaron que aquella tendencia no tendría recorrido y por tanto no llegaste a dar a esta prenda la oportunidad de entrar en tu armario.

Si te identificas más con esta segunda variable porque eres de las que te habías resistido a hacerte con unas, ya va siendo hora de que cambies de opinión. O al menos déjanos advertirte que va a ser muy difícil que no lo hagas después de ver que la moda sigue apostando fuertemente por ellas y que las tiendas se han llenado de diferentes propuestas que contribuyen aún más a su éxito.

Oysho, por ejemplo, fue una de las que primero mostró su batería de opciones con algunas que incluso tenían como aliciente una función moldeadora y Paula Echevarría nos mostró lo bien que sentaban las de Tommy Hilfiger, pero es que ahora ha llegado Zara y ha lanzado unas que hacen de su sencillez su mejor baza.

Estas bermudas de color negro con cintura elástica son las que mejor pueden servirte para iniciarte en esta tendencia porque, además de tener un precio más que razonable -9,95 euros- son comodísimas, sientan bien y, lo más importante, son fácilmente combinables con cualquier pieza en la parte superior.

Aunque no lo creas, no solo soportan sudaderas para estilismos puramente deportivos, sino que quedan de miedo con una camisa amplia o incluso funcionan genial con tops o camisetas a los que poder añadir accesorios que den un toque distintivo por lo que resulta misión imposible obviar que estas mallas inspiradas en el mundo del ciclismo han llegado para quedarse.