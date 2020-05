Las mallas de ciclista no solo son lo más para hacer deporte, también para combinar con camisas masculinas y esas zapatillas New Balance que todas llevan en Instagram para conseguir el LOOKAZO de la primavera

El 'sporty' se queda con nosotras mucho más tiempo y este será el look más cómodo de la primavera.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

El ''lookazo'' que puedes conseguir con mallas de ciclista y las zapatillas New Balance del momento será, además de muy cómodo, lo más visto en Instagram.

No, no se fueron. Como los bikinis o las sandalias, hibernaron durante el invierno para florecer con fuerza a la llegada de las altas temperaturas. Eso ha ocurrido con las mallas de ciclista.

Llegaron el año pasado cual bomba de estilo 'cool' y 'chic' y con el mejor antepasado posible: Lady Di. Ella nos ha dado las pautas de cómo podemos llevar las mallas de ciclista y, después de tanto tiempo tras su muerte, sigue vigente. Lady Di nos dejó ''lookazos'' con esta prenda, combinada con sudaderas, calentadores (marca de los 80) y zapatillas. Y justo esta combinación, junto con la camisa masculina, es la que llama con fuerza a nuestras puertas en primavera.

Durante el confinamiento hemos visto a 'celebrities' llevar esta prenda con la comodidad por bandera, pero son tan versátiles que van mucho más allá.

La tendencia actual no se ha alejado mucho de este look de Lady Di, que ella usaba para ir a clases de pilates o a correr. Ahora nos atrevemos con camisas masculinas y anchas, blancas o azules, combinadas también con deportivas. Y las que han dictado sentencia las firma New Balance. El modelo exacto se llama 990v5 y hemos visto Instagram inundado de looks con ellas.

Así pues regresa a nuestros 'outfits' estrella esta prenda destinada al mundo del deporte pero que la moda y el 'street style' cogió e hizo una nueva versión propia, y esa es la magia de esta industria.