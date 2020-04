Estas mallas de ciclista de Oysho nos flipan para hacer ejercicio en casa y llevar luego a la oficina con una camisa masculina

¿Te atreves? Pues verás qué bien sientan

Una de las cosas buenas de comprarse ropa para estar en casa y para hacer deporte durante el confinamiento es que si la sabes escoger, luego la vas a poder utilizar cuando salgamos a la calle. ¿Lo mejor? Que la tendencia de esta primavera-verano 2020 está de nuestra parte y lo 'athleisure' está de moda. Si eres de las que te has comprado un chándal, que sepas que lo vas a poder reutilizar, a lo Cristina Pedroche, con sandalias de tacón, y si has apostado por las mallas, serán la compañera perfecta de tus looks con camisa blanca. Pero ahora que ya se va acercando el buen tiempo, es hora de que cambiemos los leggings por las mallas de ciclista, ¿no crees? En Oysho hemos encontrado unas que nos servirán para ponernos en forma en casa y luego la podremos reutilizar en la vuelta a la oficina.

Negras y moldeadoras, tenemos un buen puñado de razones para incorporar a nuestra cesta de la compra y que acaben, en unos días, en nuestro armario:

- Les vas a dar mucho uso. Si todos los días hacemos algo de ejercicio -aunque sea poco, pero lo suficiente para activarnos-, nos tenemos que vestir con ropa de deporte y las mallas siempre son una buena opción.

- Son negras. Y sí, eso significa que estilizan, por tanto, nos sentiremos más favorecidas y más elegantes que con cualquier otro color.

- Moldeadoras. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene una especie de efecto faja, lo que significa que te sentirás más sujeta en la zona del abdomen y las caderas. Y a su vez tienen un efecto vientre plano, que damos fe que se nota.

- La vas a poder reutilizar para ir a la oficina. Bien con una camisa blanca de estilo masculino o con una americana, las mallas de Oysho pueden ser unas claras sustitutas de las bermudas o de los pantalones de traje.