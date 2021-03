De Laura Matamoros a Melissa Villarreal, ¿por qué las 'influencers' no dejan de hablar de 'About You'?

Se trata del "monotema" de las chicas (y chicos) con más estilo Instagram. ¡Nos pica la curiosidad!

SANDRA GONZÁLEZ

"Who the f*** is 'About You?" ("¿Quién diablos es 'About You"?) es el mensaje que durante estos últimos días no dejamos de leer en Instagram. Esta red social se ha inundado de posts publicados por las chicas (y chicos) con más estilo de nuestro país en los que aparecen posando con distintos estilismos y haciendo referencia, de diferentes maneras, a este proyecto incógnita que estamos deseando saber en qué consiste.

Cada 'influencer' ha compartido su post en base a su estilo característico, pero todos ellos nos dan pequeñas pistas sobre en qué puede consistir 'About You', y aunque lo cierto es que en la redacción ya estamos llegando a alguna que otra conclusión, no lo descubriremos al 100% hasta mañana martes 23 de marzo que tendrá lugar el esperado lanzamiento...

Solo sabemos que los colores protagonistas de este misterioso proyecto son el blanco y el negro (como el logo del mismo) y, por ello, la mayoría de estilismos publicados por lxs 'influencers' están protagonizados por looks tendencia, como es el caso de prendas de cuero (o efecto piel) o el 'total denim', basados en estas tonalidades.

Entre estos encontramos estilismos en los que prima el 'black and white' a través de prendas de inspiración rockera, como es el caso de Laura Matamoros, que ha llevado una camiseta blanca de manga corta con el mensaje estampado, con unos pantalones 'wide leg' de efecto piel y una cazadora de cuero negra; o el de Pelayo Díaz, que ha apostado también por este tipo de cazadora y, en su caso, por unos 'jeans' negros rotos, aunque en su caso el mensaje aparece escrito en un muro: "Únicamente puedo deciros que va a se toda una revolución. No os perdáis el lanzamiento", adelanta Pelayo.

Por su parte, Silvia Zamora (más conocida como Lady Addict) ha apostado por un look de cazadora y pantalón vaquero, que ha llevado con una sudadera 'cropped' blanca de manga larga con el mensaje de esta campaña estampado en la parte delantera y que ha completado con unos salones negros y un bolso a juego.

Mientras que Teresa Andrés, por ejemplo, se ha sumado a la misteriosa campaña con una foto con aires veraniegos, lo que sin duda también nos da una pista de que se trata de un proyecto que parece que va a marcar la temporada más calurosa del año, en la que aparece tumbada en bikini y luciendo una sudadera básica blanca, con cuello redondo y manga ligeramente abullonada que, por supuesto, también cuenta con la frase "Who is the f*** About You?" estampada en la parte delantera. "Flipando con la que están liando...", añade la valenciana.

Otras 'influencers' como Melissa Villarreal o Mirian Pérez (Honey Dressing), entre tantas otras, no podían faltar en este "campañón", de hecho la canaria es una de las protagonistas del proyecto.

Y es que, aunque no tenemos más información que la que nos han ido desvelando lxs distintxs 'influencers' a través de sus publicaciones, existe un perfil oficial de Instagram de About You España, (ojo, algo que también nos desvela que probablemente este lanzamiento también se vaya a realizar en otros países, por lo que estaríamos hablando de un proyecto internacional) que ya ha alcanzado casi los 80.000 seguidores, y en el que solo vemos un mosaico en el muro de este perfil en el que aparece posando Honey Dressing con un elegante traje negro y gafas de sol.

¿Se trata de una nueva firma de ropa de algunx de estxs 'influencers'? ¿Será una nueva plataforma 'fashion' o una tienda multimarca? Quién sabe. De momento esperaremos ansiosas.