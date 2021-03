Laura Matamoros dice que solo necesitas combinar un jersey de punto y shorts con botines 'cowboy' para arrasar esta primavera

La 'influencer' ha fichado los botines que también han conquistado el armario de Dulceida.

SANDRA GONZÁLEZ

Llevan varios años asomándose al 'street style' pero parece que, cada temporada que pasa, los botines 'cowboy' pisan más y más fuerte, y no nos extraña. Son versátiles, porque combinan con absolutamente todo tipo de looks, desde aquellos más informales protagonizados por unos 'jeans' hasta otros sofisticados; son atemporales, ya que son aptas para cualquier época del año; son cómodos, porque cuentan con tacón ancho y bajito podemos llevarlos durante todo el día; y, por supuesto, son capaces de diferenciar cualquier estilismo.

Por ello, y con el permiso de las 'sneakers' que tanto nos gustan, nos atrevemos a decir que este tipo de calzado es un 'must have' en cualquier zapatero. Y por si teníamos cualquier tipo de duda, Laura Matamoros nos lo ha terminado de confirmar a través de un look que ha compartido en redes sociales.

La hija de Kiko Matamoros y Marián Flores se ha ganado un hueco en el corazón de las 'fashion lovers', ya que tiene el don de fichar todas las prendas tendencia del momento y llevarlas con más estilo que nadie. Y, por supuesto, este buen gusto se refleja en sus más de 930.000 seguidores de Instagram.

La 'influencer' ha publicado una imagen en la que aparece posando con un look de lo más inspirador para los días de entretiempo que estamos viviendo. En concreto, Laura ha combinado un jersey en color crudo de punto XXL con detalle de volantes en la mangas, con 'shorts' negros y los botines 'western' más bonitos de la temporada que sospechamos que tú también vas a querer.

Nos encanta esta propuesta de Laura porque, efectivamente, el jersey va a seguir protagonizando nuestros estilismos durante los primeros días de primavera pero también podemos empezar a combinarlo con otras prendas más fresquitas, como es el caso de unos 'shorts', ahora que las temperaturas van a darnos más tregua y poco a poco disfrutaremos de días más calurosos.

Respecto al calzado, aunque ya conocemos el poder de unos buenos botines (o botas) 'western', la 'influencer' nos ha querido recordar con este 'outfit' que podemos seguir dándoles uso durante toda la temporada de primavera-verano, ya que todo depende de cómo los combinemos. Aunque Laura ha optado por hacerlo con unos shorts, también podemos llevarlos con faldas (como Mery Turiel), con vestidos (en todas sus formas y versiones, como así los lleva Sara Carbonero) y, por supuesto, todo tipo de 'jeans'... ¡Y "lookazo"!

En concreto, los botines de Laura son de color verde militar y están fabricados en piel. Cuentan con bordados en blanco (tanto en la puntera, como en el talón y en la caña del botín) y un tacón asimétrico marrón oscuro de 5 centímetros de altura, suela antideslizante y plantilla acolchada, por lo que no pueden ser más cómodos.

Se trata del modelo Tejana de la firma Alpe Woman Shoes, tienen un precio de 124,95 euros, y no solo han conquistado a Laura Matamoros sino que la mismísima Dulceida tampoco se ha resistido a este diseño.

¿Y tú? ¿Lo harás?