Este conjunto de ropa cómoda de Zara te hace parecer más alta gracias a su pantalón de cintura alta con el bajo acampanado

Sabemos que el chandal es tentador pero si estás buscando una alternativa más estilosa al jogger y sudadera con capucha a juego, que te sirva tanto para estar por casa como para esos días perezosos en los que solo te apetece salir a la calle cómoda y abrigada, el punto es sin duda alguna el tejido que estás buscando. Es más, esta solución es ideal también para el teletrabajo, ahora que parece que el invierno lo vamos a pasar también lejos de la oficina.

Te hemos hablado largo y tendido de lo mucho que se llevan los conjuntos a juego de cárdigan y top, y también de los que incluyen pantalones, así que no es una novedad en este sentido el tres piezas de Zara del que venimos a hablarte, pero es tan ideal y te estiliza tanto la figura por lo bien compensado que está todo el diseño del look en su conjunto que no podíamos quedarnos con las ganas de presentártelo.

La clave, más allá de lo bonito que es, como puedes ver en la imagen extraída del catálogo de la firma de Inditex, está en los detalles para elevar el concepto a un nivel superior. El pantalón de campana y cintura alta, unido a la chaqueta y el top acortados, ambos tipo cropped, crean un efecto de alargamiento de la figura que no consiguen los diseños más abombados y holgados que tanto proliferan en los últimos tiempos en las prendas de punto.

Además, al ser de canalé y por tanto no ser excesivamente grueso, es muy cómodo para estar por casa, donde en invierno, con la calefacción puesta, sobran las capas, y encima puedes darle una vida extra cuando lleguen los primeros compases de la primavera exactamente por el mismo motivo, así que su vida útil no se limita al corto plazo -de hecho, lo puedes llevar hasta con sandalias cuando llegue el momento de este calzado tal y como proponen desde la marca-.

El conjunto está disponible en púrpura y en azul y las tres piezas se venden por separado en la tienda online de Zara: 29,95 euros el pantalón, 22,95 euros la chaqueta, y 12,95 euros el top. En total, por poco más de 65 euros tienes un outfit ideal para afrontar los próximos meses del calendario.