Sabemos cómo conseguir estas botas de piel de las rebajas 2021 de Mango con tacón super cómodo con más descuento que en tienda

La oportunidad perfecta para hacerte con esas botas tan deseadas por muy, muy poco.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En un abrir y cerrar de ojos el mes de enero (que tan eterno se suele hacer con su temida y famosa "cuesta") ya ha pasado. Especialmente este 2021 ha estado salpicado por hechos que nunca antes habíamos vivido (y no sabemos si queremos volver a vivir, todo sea dicho), pero lo que no ha cambiado de este mes respecto a años anteriores son las esperadas rebajas que, al menos, nos han subido un poquito el ánimo, ¿o no?

A estas alturas de mes, probablemente ya hayas hecho todas (o casi todas) tus compras, pero ya sabes que si hay algo que supere todavía más a esta campaña de descuentos esas son las segundas rebajas. Y nosotras hemos encontrado en este remate final las botas más deseadas del 'street style' que, ahora, puedes conseguir por muy poco.

En nuestro objetivo de renovar nuestro armario por poco dinero, además de tener en cuenta básicos, prendas de temporada o diseños más especiales (como pueden ser incluso vestidos de invitada), no podemos olvidarnos de los accesorios que complementan nuestros estilismos. En este sentido, hacerse con un bolso de calidad es fundamental pero, por supuesto, también debemos pensar en nuestro zapatero.

El calzado por excelencia de la temporada son las botas y, este año especialmente, unas que están arrasando en el 'street style' son las de caña alta, y en Mango hemos encontrado unas de piel y con tacón que, además de estar rebajadísimas, las puedes conseguir con más descuento gracias a un código promocional. Suena genial, ¿verdad?

Se trata de unas botas de piel y de caña alta con tacón tipo bloque, punta cuadrada y cierre lateral con cremallera. Además, están confeccionadas en un proceso de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Nos encantan porque además de ser pura tendencia y combinar con absolutamente todo, son comodísimas (al ser de piel y no tener un tacón alto) y capaces de dar un toque sofisticado a cualquier look.

Las botas están disponibles en color marrón y negro en la web de la firma a un precio rebajado de 49,99 euros (antes 79,99 euros), pero con el código online 'EXTRA15' puedes conseguirlas con un 15% de descuento extra. ¿No te parece lo más?