Este vestido de las rebajas de Zara que solo cuesta 12 euros puede convertirte en la invitada más increíble de tu próxima boda

¡Un sueño!

Clara Hernández | Woman.es

¿Buscas vestido de invitada para tu próxima boda o evento? Estás de suerte: las rebajas son la ocasión perfecta para encontrar esos looks con los que siempre has soñado a precios mucho más asequibles que en otras temporadas. Sin embargo, ante la ingente cantidad de ofertas que ofrecen estos días nuestras firmas favoritas, a veces pasamos por alto aquellas prendas que, además de espectaculares, las rebajas han transformado en auténticos chollos. No te preocupes: nos hemos encargado de hacer una búsqueda concienzuda de esos vestidos que elevarían cualquier armario por muy poco dinero.

Y entre todos las propuestas interesantes de invitada que hemos encontrado, hay una que merece que la prestemos especial atención porque es preciosa, sofisticada, favorecedora y, además, tiene un precio imbatible.

La hemos localizado en Zara, donde ya habíamos visto los pantalones más buscados de la temporada por los que más saben de moda (es decir, los 'dad pants') por 9 euros, o los básicos imprescindibles para solucionar el invierno con descuentos en torno al 40%.

Ahora vamos a fijarnos en una prenda muy especial de la que, probablemente, te enamores al primer vistazo, como nos ha pasado a nosotras.

Se trata de un vestido lencero largo en color negro con escote recto, tirantes finos y aplicación de grandes volantes combinados en organza a la altura del pecho, como si fueran casi los pétalos de una flor. ¡Precioso!

Además, si eres de quienes se preocupan por el mantenimiento de sus prendas y no adquieres ninguna sin mirar antes la etiqueta y asegurarte de que no requiere cuidados especiales, tranquila: este traje se puede planchar e, incluso, lavar en la lavadora, aunque tienes que tener cuidado de que la temperatura no supere los 30 grados.

La combinación perfecta para un gran evento sería con sandalias altas y abiertas. Zara, además, nos da una solución para invitadas frioleras de invierno: utilizar un top semitransparente de manga larga debajo del vestido. ¡Y también queda elegantísimo!

Aunque este es nuestro favorito, no es el único vestido de fiesta de Zara que nos ha dejado con la boca abierta. Mira nuestros cinco favoritos (todos en negro, el color que nunca falla para las citas especiales). Y con precios muy, muy tentadores. Sí, todos están por debajo de los 15 euros.

