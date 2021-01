Si llevas todo el año ahorrando para comprarte un bolso de marca, este es tu momento: te chivamos los que están rebajadísimos

¡Ninguno de ellos supera los 300 euros!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

A todas nos encantaría tener un armario lleno de bolsos de firma y 'Manolos' como el de Carrie Bradshaw, pero a no ser que el dinero no sea un problema para ti, hacerte solo con un bolso de marca por darte el capricho de haberlo logrado con tu esfuerzo nos lleva a la gran mayoría de los mortales a ahorrar durante meses para conseguirlo. Sin embargo, la época de las rebajas es el momento perfecto para hacerte con alguna pieza a un precio muy bueno y aprovechar los días de descuentos, ofertas y gastos de envío gratis.

Ahora mismo, si investigas un poquito, no es difícil encontrar opciones a precios asequibles y poder hacerte con un bolso de marca sin dejarte miles de euros en el camino. Pero has de tener en cuenta que ni vas a encontrar modelos de esta temporada, ni los 'best sellers' que son objeto de deseo de medio mundo, ya que los modelos que suelen tener descuento son los de temporadas anteriores.

Aún así, hacerte con uno de ellos es invertir tu dinero en una pieza de calidad, que seguramente te durará toda la vida y que lo más probable es que se revalorice con el tiempo. ¿Sabías que ahora mismo es mejor inversión comprarte un Chanel que comprarte una casa? La subida de precios en los bolsos de esta firma ha sido exponencial en los últimos años y las personas que invirtieron su dinero en una pieza de la 'maison' han visto como su valor no ha hecho más que crecer.

Por desgracia en esta selección no encontrarás ningún Chanel, pero sí un montón de bolsos de otras firmas tan deseadas como See by Chloé, Pinko, Love Moschino o Pedro del Hierro. ¿Lista para hacerte con la ganga del año? ¡Empezamos!