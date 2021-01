¡Pura magia!

Cecilia Franco | Woman.es

Si estás en esos días en los que no sabes qué ponerte, Paula Echevarría puede ser tu principal fuente de inspiración. Y no solo porque es la 'it-girl' que propone 'lookazos' a través de su Instagram, sino porque sabe que el 'total black' triunfa siempre y tiene el abrigo blanco de moda de las rebajas de Stradivarius. ¡Todo un tesorito!

No es la primera vez que lo decimos, la combinación 'black & white' prevalece siempre y María Valdés ya nos lo demostró. Y aunque pienses que puede ser una combinación aburrida, no es así. Lo cierto es que un look en blanco y negro puede crearse de muchas formas y el truco para darle un aire más formal o informal estará en el tipo de prendas, calzado y complementos que elijas.

Converse, 'taconazos' o botas militares. Paula en esta ocasión dice 'sí' (de nuevo) a las botas militares y nos conquista con un abrigo de paño blanco de Stradivarius ideal. Y sí, el abrigo en color blanco está triunfando entre las 'celebs' y es una buena opción para combinar (y realzar) tu look 'total black'. Selena Gomez ya nos lo avisó y ahora Paula Echevarría lo confirma: no puede faltar un abrigo blanco en tu armario este invierno.

¿Cómo darle un toque aún más elegante al look básico? La actriz además de apostar por un abrigo elegante en tendencia ha optado por una bufanda y bolso de Christian Dior que le da ese toque sofisticado que buscaba.

Ya nos enamoramos de la blazer de Uterqüe, pero es que ahora con este look no hay quien se pueda resistir al abrigo de Stradivarius (ahora 39,99 €, antes 59,99€) . Combina con todo y, lo mejor, realza a otro nivel un look básico 'total black'. ¡Y además lo hemos encontrado en rebajas!

Como era de esperar se trata de un diseño que ya se ha agotado, puesto que se trataba de uno (entre muchos) de los tesoros que alberga las rebajas de Stradivarius. Pero no te preocupes porque en las rebajas de Zara hemos encontrado una gran variedad de abrigos en blanco para todos los estilos que te encantarán.

Instagram y el 'street style' ya nos lo están advirtiendo. El abrigo blanco se va a convertir en lo más buscado del 2021 asi que aprovecha las rebajas y será el encargado de reconvertir cualquier look. ¡Pura magia!