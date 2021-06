Una dosis extra de vitaminas para nuestros looks estivales en forma de complemento.

María Aguirre Álvarez

Enérgico, estimulante, positivo, vibrante... estos son solo algunos de los adjetivos que mejor describen el color naranja. Todas estas cualidades son los que lo hacen tan especial pero, al mismo tiempo, funcionan como inconvenientes a la hora de vestir porque requiere de unas dosis de creatividad mayor que los tonos más neutros.

Pero hay una fórmula muy sencilla en la iniciarse con éxito en esta gama de cítricos que no es otra que de la mano de los complementos. En concreto de los bolsos.

Esta temporada, de hecho, es la que tendencia que deberías haber empezado ya a abrazar porque no hay riesgo alguno de equivocación ni en el día a día ni en las ocasiones especiales a juzgar por las señales que nos están mandando quienes más saben de moda.

Parece que el mandarina ha tomado el relevo del verde a la hora de teñir bolsos porque es este el que vas a encontrar por todos lados en las próximas semanas gracias a su poder refrescante que nos ayuda a llevar mejor el calor.

Su carácter dinámico engancha y por eso lo vas a encontrar en looks que van desde la formalidad más absoluta hasta los contextos más desenfadados. En esta segunda sintonía es como lo propone Uniqlo desde su tienda online con un práctico modelo de nylon en forma de media luna con cremallera que genera el contraste buscado para convertirse en absoluto protagonista.

Lo vas a encontrar en versión mini para llevar simplemente cartera, móvil y gel hidroalcohólico, en formato shopper o tipo bandolera, todos ellos en tonalidades intensas pero también en otras más apagadas. Eso sí, en todas ellas cumple a rajatabla su misión de alegrar un estilismo.

Porque no todo son capazos o bolsos de rafia cuando llega el verano, hemos hecho una selección de bolsos naranjas que elevarán tu entusiasmo por las nubes solo con colgártelos al hombro. Pura vitamina C para tus looks.