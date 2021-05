La temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones) ha dado el pistoletazo de salida, y ya sabemos cuál es el bolso de Zara que arrasará en estos eventos.

CARLA DOMÍNGUEZ

Oficialmente ha comenzado la temporada de bodas. Parece que este año se podrán celebrar más eventos que en 2020, aunque todavía con aforo reducido y medidas de higiene. Ante esta buena noticia, no es de extrañar que no paremos de ver en las redes sociales invitadas de boda. Si tienes una boda cerca y aún te faltan algunos complementos, ya te avisamos que hemos fichado ‘el bolso’ perfecto. ¿Qué no te lo crees?

Las invitadas de este año tienen una cosa en común: comodidad, frescura y, sobre todo mucho color. Ya sea a través de vestidos, trajes de chaqueta, o complementos. Las invitadas a las BBC de este año apuestan por tonos llamativos en sus ‘looks’ y accesorios. Para que puedas llevar la tendencia por todo lo alto, y sin gastarte demasiado, estás de suerte porque hemos fichado un bolso en Zara que cuesta 19,95 euros y que llevarán todas las invitadas.

EL BOLSO DE ZARA QUE AMARÁN LAS INVITADAS

Se trata de un bolso mini fabuloso que cuesta menos de 20 euros, y que dará el toque de color a tus ‘looks’ más formales. Además, cuenta con otros detalles que nos enamoran:

1. Su tamaño: perfecto para llevar todo lo necesario.

2. Su diseño: compacto y con un asa de mano cómoda.

3. Sus colores: está disponible en cuatro colores que además, son tendencia (verde, fucsia, azul y beis)

Por si aún necesitas más inspiración en cuanto a vestidos, te dejamos con una galería llena de buenas ideas para invitadas, con la que podrás convertirte en la más ‘chic’ de la boda.