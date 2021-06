11 bañadores que estilizan, moldean y son superbonitos

Afinan la figura, recogen curvas o las realzan (pero solo las que queremos). Estos son los bañadores que te harán sentir la reina del verano.

Clara Hernández

Estamos estupendas, y lo sabemos, pero hay bañadores que, además, nos ayudan a brillar aún más y pueden convertirse en nuestros mejores aliados en esos primeros días de playa y piscina, cuando nos vemos paliduchas, nos dedicamos obsesivamente a contar michelines, medimos la curva del abdomen frente al espejo y, en definitiva, necesitamos un golpe de seguridad.

Pues bien, los bañadores de los que hoy te vamos a hablar estilizan, recogen caderas, afinan y moldean la figura y, en general, están pensados para sentar muy bien, algunos con efecto 'push in', y para aportar ese pequeño empujón que, en ocasiones, necesitamos. Porque ayudan, asimismo, a lucir curvas, pero sobre todo, las que más nos gustan, y a reducir aquellas otras que no, gracias a estampados estratégicos (muchos de ellos incluyen lineas horizontales o cortes a la altura de la cintura, que propician el efecto 'vientre plano'), tejidos de calidad y siluetas pensadas para sacar lo mejor de nosotras sin perder ni un ápice de estilo, con precios diversos y acordes con las tendencias (que este año hablan de volantes, simetría, aires vintage o minimalismo).

Está claro que no hay dos cuerpos iguales, que no todas buscamos lo mismo y que a la inmensa mayoría no nos sentará por igual, por ejemplo un determinado escote (te recordamos que si tienes mucho pecho, lo mejor son los escotes halter o en forma de V, una apuesta perfecta también para el pecho redondo o para realzar cualquier escote sin necesidad de 'push up'. Para un pecho en campana, en cambio, lo mejor son los aros y los tirantes firmes, mientras que el escote balconette elevará y colocará un pecho más relajado. Si tienes poco pecho, puedes optar por relleno, efectos 'push up', adornos, escotes marcados, formas bandeau, estilos corpiño o bustier, etc). Sin embargo, pese a esa variedad, seguro que en esta selección de modelos puedes encontrar alguno que se adapte a ti y te siente como un guante.

¿No te gustan los trajes de baño negros o en tonos oscuros, a los que siempre se ha atribuido un poderoso efecto estilizador, y prefieres color y estampados? También hay opciones.

Mira a continuación 10 bañadores de una pieza que estilizan, reducen y, en general, sientan de maravilla. ¡Porque nosotras lo valemos!