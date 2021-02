Amelia Bono tiene la blazer de cuadros vichy que combina con todo y que es perfecta para los meses de entretiempo

Entallada, cruzada y con doble botonadura. Un diseño de lo más especial.

Cuando no sepas qué ponerte, ponte una blazer. Esto es una norma que como buena fashionista sabrás que nunca falla, pues una buena americana no solo es versátil y capaz de combinar con todo, sino que te permitirá elevar un estilismo al máximo nivel de la manera más sencilla (tanto, que incluso ahora una de las tendencias del 'street style' es llevarla con leggings y 'sneakers' para conseguir un look en clave 'sporty chic', pero sin perder ni gota de 'glamour, como el que nos enseñó recientemente Melissa Villarreal).

Pero si hablamos de 'glamour', no podemos olvidarnos de nuestra querida Amelia Bono. La empresaria ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de todas las 'fashion lovers' porque tiene el don de escoger fichajes 'fashion' todoterreno y, una vez más, ha vuelto a conquistarnos con el último diseño que ha entrado en su armario. Esta vez hablamos de una blazer de cuadros vichy que no solo nos servirá para armar un look de invierno, sino que es perfecta para los meses de entretiempo.

Amelia Bono ha compartido en su perfil de Instagram un nuevo post a través del que nos muestra un look elegante y lleno de estilo.

En concreto, la 'influencer' ha apostado por un 'total black' (sabiendo que el look monocolor negro siempre es un acierto, ya que suele recurrir a esta fórmula estilística), formado por unos vaqueros ajustados negros y una camisa con patrón clásico (es decir, con cuello solapa y cierre de botonadura en la parte delantera), así como unos botines tipo calcetín también negros. Hasta aquí, todas podemos copiarlo, pues son prendas que ya tenemos en nuestro armario, ¿o no?

Pero, tal y como nos tiene acostumbradas, Amelia no se conforma con cualquier estilismo y no se olvida ni un solo detalle a la hora de crear sus looks y, por ello, en esta ocasión ha sabido "romper" la sobriedad del negro con una blazer preciosa con estampado de cuadro vichy (que, sin duda, es uno de nuestro estampados favoritos y, por supuesto, Amelia también lo ha lucido en más de una ocasión).

En concreto, se trata de una blazer entallada, con cuello solapa y manga larga, así como con un cierre cruzado con botones en la parte delantera, que la hace todavía más original (y también falsos botones en el puño). Gracias a su diseño, de cuadros blancos y negros, es una prenda que combina con absolutamente todo y, además, es totalmente atemporal porque podremos llevarla en cualquier estación del año, lo que lo convierte en un "superfichaje".

El diseño pertenece a Oliver, una firma de origen granadino, y está disponible en todas las tallas en el e-commerce de la tienda a un precio de 69,95 euros. ¿Te ha gustado? ¡A nosotras nos ha encantado!