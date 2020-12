Amelia Bono, nos hemos enamorado de tu blusa de cuadros vichy y volantes, ¿cuándo nos la dejas?

Es uno de nuestros estampados favoritos.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

No hay día que no nos enamoremos de los looks de Amelia Bono: de su jersey de punto grueso de El Corte Inglés, la blusa con estampado de cebra y ahora hemos vuelto a tener un flechazo con una blusa con volantes y estampado de cuadros vichy.

Confirmado: hay nueva influencer en Instagram y se llama Amelia Bono. Amiga de Paula Echevarría, con quien comparte su gusto por la moda, la hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera cuenta ya con más tres mil seguidores. Y, claro, no nos extraña porque sus looks están cuajados de tendencias de la temporada. Entras en su cuenta de Instagram es un catálogo de todo lo que se lleva.

Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Amelia Bono además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama. En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Uterqüe, Mango… que coordina con el gusto de las influencers que superan el millón de seguidores. Además alimenta sus redes no solo con looks, también comparte momentos en familia, con sus pequeños, o sus tips de belleza.

En uno de sus últimos looks de Instagram, ha lucido una blusa de cuadros vichy, uno de los estampados más bonitos. Hoy lo asociamos con looks que casi rozan lo infantil, pero se hizo famoso allá por 1959 cuando la actriz Brigitte Bardot, en su boda con Jacques Charrier, escogió un vestido de novia con este estampado. Fue un íntimo amigo, el diseñador Jacques Esterel, quien le animó a romper con la tradición nupcial y apostar por un vestido de corte New Look de Dior con estampado de cuadros Vichy en rosa y blanco y detalles de encaje blanco.

De la firma Triana by C, la blusa de Amelia está completamente en la web de la firma. ¿Nos dejas la tuya, por fi?