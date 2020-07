El vestido de invitada rosa 'made in Spain' más bonito y original lo tiene Alexandra Pereira

Y sabemos dónde lo puedes comprar.

Escoger un buen vestido de invitada es imprescindible para triunfar en tu próximo evento, y es que Alexandra Pereira (o también conocida como Lovely Pepa) sabe cómo arrasar en cualquier ocasión estilísticamente hablando, pues además de llevar todas y cada una de las tendencias de 'street style' con mucho estilo, también acierta con los looks más elegantes.

Aunque este 2020 muchos de los eventos como son las bodas, los bautizos y las comuniones, se han visto aplazados o, directamente, cancelados por el coronavirus, hay quien ha decidido seguir adelante y celebrar esa cita tan especial, por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad.

Así que si eres una de esas personas que pronto tienes una boda o una fiesta importante, toma nota del último vestido que Alexandra Pereira ha llevado a una boda de unos amigos en Suiza y que te va a encantar tanto como a nosotras.

Se trata de un vestido precioso de corte midi en color rosa fucsia con una abertura delantera en las piernas y con una parte superior que lo hace muy especial: cuenta con dos tirantes cruzados, uno de ellos en forma de volante. Además, el diseño cuenta con un sutil estampado superoriginal en la misma tonalidad del vestido.

Este diseño pertenece a la firma 'made in Spain' Redondo Brand, especializada en vestidos de fiesta y que suele ser elegida por las 'influencers' más reconocidas del país. En concreto es el modelo Olivia, que ahora mismo está disponible en todas las tallas en la web de la marca a un precio de 189 euros.

La 'it girl' ha completado su look de invitada con unos pendientes plateados en forma de lazo de My Peep Toe Shop, firma de su compañera y amiga Paula Ordovás, y un bolso de mano en la misma tonalidad de Jimmy Choo. Respecto al calzado, Alexandra Pereira ha optado por unos salones, a juego con los complementos, de Roger Vivier.

En definitiva, un look de diez que, además de asequible, no puede ser más bonito y que, confesamos, nos ha cautivado.