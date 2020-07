Alexandra Pereira y su truco definitivo para no morir de calor de camino a la playa con un vestido con el que serás la reina del chiringuito

¡Cómo sienta!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si hay algo que nos encanta de los looks de playa es que después los podamos reciclar para ir al chiringuito sin necesidad de pasar por el hotel o el apartamento. No hay tiempo que perder, que luego ya sabemos que las colas en la entrada de los beach clubs se hacen eternas y cuando antes lleguemos, mejor. Es más, si hay que esperar, hacerlo muerta de calor hace doblemente larga la espera, pero, oye, que resulta que Alexandra Pereira tiene un truco definitivo para no morir de calor de camino a la playa con un vestido con el que serás la reina del chiringuito.

- Cuando veas lo fácil y lo bien que sienta el peinado de fiesta de Alexandra Pereira te lo vas a querer hacer en 3, 2, 1…

- Cuando ya nadie se acordaba de la falda más bonita de la historia de Zara, va Alexandra Pereira y la rescata con una combinación 10

La influencer está pasando unos días en Ibiza y vaya vacaciones se está pegando. Que si cenitas en los sitios más cuquis de la isla, que si un día en en un barco con sus mejores amigos influencers (AKA Pelayo Díaz), que si un paseo… Y en una de las fotos de Instagram nos ha mostrado el vestido del que estamos completamente enamoradas y le hemos encontrado un clon low cost en Amazon.

Alexandra Pereira apostó por un vestido largo de ganchillo con escote en V y sin mangas, ideal para presumir de bikini, de la firma Marysia, que está a la venta en la web de la marca por 620 dólares (542 euros). Tranqui, que si se te va de precio le hemos encontrado un clon en versión barata que no te dejará la tarjeta de crédito tiritando.

Buceando por la web de Asos, hemos dado con un vestido de largo midi de Vero Moda que cuesta 32,99€ y otro de la línea de Asos Desing que además está rebajadísimo: 15,99€ (antes, 57,99€).