La influencer ha caído rendida ante la marca Redondo Brand que ha dado en el clavo y nos presenta el vestido lila ideal.

Woman.es

Si estás en búsqueda de un vestido que marque la diferencia, que sea de tendencia y tenga el famosos efecto wow, seguramente ya sabes que Paula Ordovás tiene el modelo ideal. Y es que hace apenas unos días hemos descubierto uno de los vestidos más bonitos que puedes comprar este verano. Es romántico y en color lila, dos súper tendencias de este año, y además se ha robado el corazón de dos de nuestras influencers favoritas Mery Turiel y Paula Ordovás. Y si ellas no han podido resistirse a hacerse con este vestido nuevo por algo será.

- Este vestido de plumas de Mery Turiel lo tiene TO-DO para triunfar: el color de la temporada, el escote que favorece a las chicas con poco pecho y el sello 'made in Spain'

- Este vestido blanco de Paula Ordovás es el más buscado porque es el que mejor sienta

Se trata de un vestido largo de Redondo Brand que tiene todas las papeletas para convertirse en la pieza estrella de la colección primavera-verano de la firma. La pieza en cuestión cuenta con un llamativo escote palabra de honor repleto de plumas de avestruz. ¿Lo mejor? Que, al sumar volumen en esta zona del cuerpo, favorece al máximo a las chicas con poco pecho pues le da volumen, y además acentúa la cintura. Ha sido la misma Paula la que nos ha contado en un storie de dónde era el vestido lila que publicó días atrás en su perfil y es que el éxito fue rotundo, más de 14.000 seguidores le dieron 'like' a las dos publicaciones que compartió en su cuenta donde tiene más de 525.000 fans.

Otro punto a favor es que las plumas adornan lo suficiente, así que te olvidas de tener que estar pensando en accesorios, porque el protagonismo es para ese delicado trabajo de aplique de plumas.

El diseñador Jorge Redondo se ha posicionado como uno de los favoritos de las 'it girl' españolas, 'celebrities' e 'influencers', por eso no nos sorprende que tanto Mery como Paula tengan ya en su armario esta maravillosa pieza, que cuesta 295 euros y que se llama Isabel L y que está disponible desde la XS hasta la L.

Además gracias a los perfiles de Instagram de ambas influencers, pudimos descubrir que hay dos formas de llevar el famoso vestido, la primera es mantener su diseño, o sea largo hasta cubrir los pies (así lo lleva Mery), la otra es darle tu propio toque y cortarlo por encima de las rodillas, para hacerlo más fresco y sexy (así lo lleva Paula),

Sea como sea, el resultado es perfecto e ideal para convertirse en nuestro vestido de invitada soñado.