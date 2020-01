Premios Feroz 2020: Amaia Salamanca combina su vestido negro de Temperley London con un sorprendente accesorio que vuelve con fuerza en los looks de noche

La actriz se ha transformado en una bailarina con toques 'dark'.

Aida Ortega | Woman.es

Amaia Salamanca ha sido una de las asistentes a los Premios Feroz 2020 y, para la ocasión, ha lucido un vestido negro con aplicaciones y brillos de Temperley London. Esa firma con la que cualquier invitada acierta seguro. Sin embargo, y pese a que el diseño es precioso, ha sido otro detalle de su estilismo el que no ha pasado desapercibido. Sigue leyendo para descubrirlo.

La actriz se ha desplazado hasta el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas para disfrutar de una de las entregas de premios más divertidas que se celebran en nuestro país. Una noche en la que todo vale y en la que ella se ha transformado en una bailarina con toque ‘dark’. Un estilo que se aleja al suyo habitual y con el que ha sorprendido a los allí presentes.

Más que el vestido, ha sido el complemento escogido el que nos ha dado que pensar. Sobre todo porque hace poco ya te hablamos de que podría convertirse en tendencia. Tranquila, ya te desvelamos de qué se trata: el broche.

Primero vamos a hablarte del vestido de Amaia Salamanca, un diseño ajustado de Temperley London en negro con tirante fino, favorecedor escote y detalles de pedrería que cuenta con tul en la parte de la falda. Una propuesta que ha llevado junto a una cinta alrededor del cuello con un broche como elemento decorativo.

Todo ello junto a su melena midi suelta con ondas y unos labios rojos que han contribuido a crear ese halo de misterio que envolvía su look. Pero volvamos al colgante, pues Amaia ha escogido una pieza de estilo antiguo, como si de un broche se tratase. Algo que ya vimos recientemente en un look de Salma Hayek. ¿Será tendencia? De momento solo diremos que vamos a seguir muy de cerca a este complemento. No vaya a ser que todas las invitadas de 2020 quieran lucir uno.

Así ha sido el look de Amaia Salamanca en los Premios Feroz.