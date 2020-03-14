Jennifer Lopez se convierte en una diosa del futuro con una capa con transparencias y brillos de Balmain

En la final del programa de televisión World of Dance.

Woman.es

Jennifer Lopez no defrauda nunca. Ni en las alfombras rojas del mundo del cine, ni en sus conciertos o actos públicos, ni cuando va al gimnasio, ni si la pillan los fotógrafos por la calle y mucho menos en la final de un programa de televisión en el que es jurado.

La norteamericana nos ha presentado en Instagram el look que ha escogido para la final de la cuarta temporada del show de televisión de la cadena NBC 'World of dance', y una vez más nos hemos vuelto a caer de espaldas al verla convertida en una especie de diosa futurista gracias a una capa con brillos y transparencias de Balmain.

La impresionante capa, de manga larga, con hombros marcados y de tonos metalizados en forma de destellos divinos que recorren, sobre todo, todo el torso de la prenda, es una de las fantasías que presentó Olivier Rousteing, director creativo de la firma, en su colección primavera verano 2020, inspirada por su adolescencia a finales de los 90 y comienzo de los dosmil escuchando a divas pop como Britney Spears o Chrisitna Aguilera.

Seguramente, entre ellas, estaría también JLO, que arrancó su carrera musical en el año 99 con aquel mítico 'On the 6', así que vestir a la diva del Bronx con una pieza de esta colección habrá sido muy especial para Rousteing.

Balmain - París - Mujer - Primavera-Verano 2020 Ver 99 fotos

Debajo de la capa, cerrada en su parte superior y abierta a partir de la cintura, Jennifer Lopez lleva exactamente el mismo pantalón negro de Balmain con el que la maca francesa presentó el look en París el año pasado. No podía faltar, como en casi todas las grandes ocasiones, uno de sus recogidos estructurados, retirándose el pelo totalmente de la cara.

La verdad es que, con semejante capa y semejante diva, daban igual los complementos y el beauty look. El éxito estaba asegurado.