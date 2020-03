El color inesperado de la primavera al que Jennifer López quiere que te sumes

Lucido en total look solo puede volverse triunfal.

Woman.es

El amarillo es uno de los colores de la primavera que viene. No lo esperábamos porque en las pasarelas destacaron otros más que este como por ejemplo el morado, su duro competidor, pero las celebrities nos están mandando mensajes sin parar de que este es el tono que vamos a querer llevar en los próximos meses. Y ojo, no solo en clave informal, un estilo en el que el amarillo siempre funciona bien por su evidente asociación al buen rollo que genera la llegada del buen tiempo, sino también en contextos más formales.

Así lo han llevado Irina Shayk en el pasado desfile de Furla en Milán, Kim Kardashian en los estudios de 'Good Morning América' o la influencer Camila Coelho hace unos días en Parí. Y ahora ha sido Jennifer Lopez en un programa del Vision Tour de Oprah Winfrey la que ha insistido en esta idea de incidir en el amarillo para crear looks monocromáticos elegantes y estilosos.

No pueden ser casualidad tantas coincidencias; estamos ante una tendencia que ya es más que evidente.

La artista de origen puertorriqueño ha optado por un impecable traje de la diseñadora prêt-à-porter Sally LaPointe perteneciente a su colección primavera verano 2020. La obra de la creadora neoyorkina destaca especialmente por los looks monocromáticos construidos en bases a elegantes colores.

De hecho, la propia JLo ya llevó el pasado otoño otro outfit suyo formado por zapatos, pantalón y suéter en color verde esmeralda, todo prendas de su colección resort 2020.

Sally Lapointe - Nueva York - Mujer - Primavera-Verano 2020 Ver 32 fotos

El dos piezas amarillo está formado por un pantalón de tiro alto y corte fluido, recto y holgado, una americana de líneas clásicas y un top cruzado muy original, aunque todavía lo es más el faldón extralargo que remata el outfit de LaPointe, que cuelga por el lateral de una de las piernas de la neoyorkina, un detalle ideal para estilizar la figura.

Unos salones en punta que apenas se entreveían por estar tapados por el largo del pantalón, un bolso de mano de Coach en color blanco y un par de pendientes de aro XL, uno de los diseños favoritos de la cantante y actriz del Bronx, han sido los complementos elegidos por Lopez para rematar su combinación junto a uno de sus peinados fetiche, el recogido estructurado con moño alto.

Aunque la tendencia del total look amarillo sea algo reciente, no es la primera que Jennifer Lopez apuesta por este color en los últimos meses. Ya nos deslumbró con un vestidazo de Maison Yeya en este tono en el pasado Festival de Cine de Toronto y meses después hizo lo propio en la alfombra roja los Governors Awards con una diseño de diosa griega de Reem Acra, de modo que lo incluimos definitivamente en su paleta de colores fetiche particular.