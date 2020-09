Hiba Abouk se viste de diosa griega para compartir un poderoso mensaje

Y nos deja sin palabras.

Hiba Abouk no se conforma con habernos dejado este verano boquiabiertas con algunos los bañadores más impresionantes de la temporada (incluidos el rojo tipo 'Vigilante de la playa' o el 'cut out' del mismo color), o con un little black dress que ponía de manifiesto su impresionante forma física. La actriz ha querido ahora poner el broche final al verano con el que es, sin duda, su look más imponente y sobrehumano.

La intérprete se ha transformado en una mayestática diosa griega dorada sobre un pedestal vegetal con una túnica metalizada recorrida por plisados y aberturas, escote divino (un triángulo isósceles inverso que desemboca a la altura del ombligo) y mangas aéreas y abullonadas. En el cuello, una joya gruesa y dorada, y las manos sujetándose la melena en color 'bronde' suelta.

Con esta impactante imagen, sin embargo, Hiba no solo ha pretendido impactar a sus seguidores con su belleza, sino llamar la atención sobre un poderoso mensaje 'woman power' que ha añadido al pie de la fotografía.

"El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal", ha escrito parafraseando a la gran Simone de Beauvoir (1908-1986), la escritora, profesora y filósofa francesa feminista, autora de 'El segundo sexo' y amante y compañera de Jean-Paul Sartre, con quien acordó, en una sociedad todavía rígida, poner en práctica una relación basada en la libertad, lejos del matrimonio y con posibilidad de contemplar "amores contingentes".

Hiba Abouk no es la primera vez que confiesa que su admiración por la autora ni por la pareja que formaba con Sartre, basada en el poliamor. "Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre, una de mis parejas de la vida favoritas. #poliamor", aseguraba en enero.

