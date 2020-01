El poder del rojo se impone en los Globos de Oro 2020 gracias a los imponentes looks de las actrices.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Los Globos de Oro 2020 se han convertido en la primera gran alfombra roja del año, dejándonos un auténtico desfile de 'lookazos' que marcan las bases de lo que veremos en materia de tendencias durante los próximos eventos de la temporada. Las actrices han apostado en su mayoría por la elegancia de los diseños más clásicos y, en cuestión de colores, no cabe duda: el rojo se ha alzado una vez más como el color más deseado entre las invitadas. ¿Las responsables? Scarlett Johansson y Nicole Kidman.

Los looks de los Globos de Oro 2020 Ver 27 fotos

¿Sabías que el rojo es el color que favorece a todas las mujeres del mundo? No solo nos hace sentir sexys y poderosas sino que, además, según los estilistas es el único tono que sienta bien a cualquier tipo de piel, desde las más claras hasta las más bronceadas. Asimismo, ayuda a definir la silueta y es incluso capaz de levantarnos el ánimo en un día de bajón.

Por este motivo e independientemente de las tendencias del momento, no es de extrañar que el color rojo sea uno de los más demandados cada temporada entre las invitadas que quieren lucir espectaculares en las grandes citas. Y es que, a estas alturas, nadie duda del poder de un buen vestido rojo.

Prueba de ello es el look con el que Scarlett Johansson ha acaparado todos los 'flashes' de los Globos de Oro 2020 en los que estaba nominada a mejor actriz de drama por la película 'Historia de un matrimonio'. Un escote en pico infinito con truco -lleva un tul transparente para evitar accidentes- y metros y metros de tela rematados en un gran lazo trasero hacen de este diseño de Vera Wang una auténtica obra de arte.

La intérprete, que ha posado junto a su prometido, el cómico Colin Jost, ha completado su 'outfit' con una gargantilla que deja libre la zona del escote y un 'beauty look' coronado por un pulido moño a media altura con el que su espalda, repleta de tatuajes, gana protagonismo.

También Nicole Kidman lo ha apostado todo al rojo en los Golden Globes 2020. La australiana asistía a la ceremonia en calidad de nominada por su papel en la serie 'Big Little Liars' y acompañada por su marido, Keith Urban; y no ha tardado en hacerse la dueña del 'photocall'.

Su vestido palabra de honor está firmado por Versace y cuenta con una larga cola así como con una abertura infinita al más puro estilo 'old Hollywood' con la que ha presumido de piernas de infarto a sus 52 años. Unas sandalias a tono y un bolso dorado -quizás un guiño de estilo al color del éxito- redondean su look, al que ha añadido un potente pintalabios rojo, cómo no.

Ambas actrices han brillado en una alfombra roja por la que han pasado 'celebs' de la talla de Jennifer Lopez, Ana de Armas, Margot Robbie, Jennifer Anniston o Renée Zellweger, nominada en la misma categoría que Scarlett Johansson y con quien ambas protagonizan una fotografía que no deja de sumar likes en Instagram.