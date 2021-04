Para muchos se trató de una gala un poco sosa, sin muchas sorpresas. Para otros fue un respiro de aire, olvidando por un momento la crisis por coronavirus y apreciando más que nunca las alfombras rojas y las ceremonias de premiación en vivo. Y aunque las opiniones sean diversas, sí que hay una cosa en la que todos coinciden, el mejor momento de la gala fue sin lugar a dudas el baile improvisado de Glenn Close.

Después de ser nominada por octava vez, Glenn Close se volvió a marchar a casa con las manos vacías, pero eso sí, convertida en la reina de la noche en las redes sociales gracias al twerking que se marcó durante los últimos minutos de la ceremonia, cuando Lil Rel Howery descendió hacia el público para involucrar a los nominados en preguntas sobre bandas sonoras de la historia del cine.

We have absolutely no words as Glenn Close dances to 'Da Butt' at the #Oscars. https://t.co/CkgDt4DrMA