Gisela se hace viral en los Premios Oscar 2020: su actuación en "castellano", su vestido de princesa Frozen y el apoyo de los 'triunfitos'

La cantante ha hecho historia al convertirse en la primera española en actuar en los Premios Oscar 2020.

Desde que este viernes saltó la noticia de que Gisela actuaría en los Premios Oscar 2020, hemos seguido atentamente todos sus movimientos: su elección de estilismos a contrarreloj, su debut en la alfombra roja más mediática de la industria y, por supuesto, su actuación en la gala.

La artista ha acudido a los Oscars 2020 para interpretar el tema 'Into the Unknown' ('Mucho más allá'), la canción principal de la película 'Frozen II' que optaba al premio en la categoría de 'Mejor Canción'.

Rodeada de las otras 8 representantes internacionales que le prestan la voz a la princesa Elsa en diferentes países (Dinamarca, Alemania, Japón, Latinoamérica, Noruega, Polonia, Rusia y Tailandia), Gisela ha cantado a las órdenes de Irina Menzel, "que es la voz oficial y la que lleva el peso de la actuación", nos adelantaba horas antes de subirse al escenario del Dolby Theatre.

Ni en castellano ni en español.

Gisela cantó en SILBO GOMERO.

Ni en castellano ni en español.

Gisela cantó en SILBO GOMERO.

FIN DE LA POLÉMICA. #Oscars 🇮🇨

Precisamente en esta variedad de idiomas que confluyeron en la actuación se dio uno de los momentos más virales de la noche, pues según los rótulos de la Academia de Cine que pudimos ver en televisión, Gisela cantó en "castellano", mientras que Carmen Sarahí, representante mexicana, lo hizo en "español". Esta matización ha sido muy comentada en redes sociales, dando lugar a algunos de los memes 'made in Spain' con más repercusión de los Premios Oscar 2020.

Como era de esperar, la catalana recurrió a moda española para la ocasión, tanto para su paso por la 'red carpet' como para la puesta en escena ante los cientos de invitados. En el 'photocall' brilló con un vestido rojo de Tot-Hom con escote asimétrico, abertura infinita en la pierna y una sola manga a modo de capa rematada con plumas en el mismo tono que, según reveló, fue idea de la estilista Piluka de Echegaray.

Pero quizás el diseño más comentado ha sido el que lució durante la actuación: un vestido digno de princesa de cuento de tul sedoso empolvado en distintos tonos de rosa, con plumas, pedrería y plata cosida a mano. "Para el look de la actuación me tuve que ceñir un poco a las directrices de Disney para que todas las cantantes fuéramos acorde en el escenario, con una gama de color muy concreta. Llevaré un vestido del diseñador Jordi Dalmau, que tiene un estilo más original, fuera de lo común y es amigo mío. Siempre que le he necesitado ha sido muy generoso, así que quería compartir este momento con él y darle esta oportunidad. Me ha diseñado un vestido joya alucinante", nos explicaba la exconcursante de 'Operación Triunfo 1' en una entrevista telefónica.

Por supuesto, sus compañeros de 'OT', el programa que la alzó a la fama hace ya diecinueve años, han estado muy pendientes de ella y le han dejado numerosos mensajes de apoyo a través de Instagram y Twitter. "Disfruta mucho, vamos allá mi sister", le animaba Chenoa durante la noche.

Por su parte, Manu Tenorio compartió un emotivo texto en su perfil para poner en relieve los éxitos y la trayectoria de su amiga: "No puedo estar más orgulloso de verte ahí. De donde has llegado y de donde has cantado. Tú solita. Como yo me sé, al menos, un poquito de tu intrahistoria en los últimos años, de lo difícil que te ha sido todo... pues verte ahí, me llega a emocionar. Espero que sigas volando muy alto que es lo que mereces. Has demostrado un nivel y una categoría tu solita, imposible de alcanzase... Espero que la vida te devuelva a partir de ahora, al menos un poquito de lo que te llevas mereciendo desde hace años... En general, he de decir que soy un gran admirador, del silencio de nuestra generación y tú eres quizás el mejor ejemplo de ello", escribía el cantante.

Natalia, Geno o Soraya también han sido algunas de las triunfitas de aquellas primeras ediciones que no han dudado en desearle suerte y éxito a Gisela en su primera experiencia en los Premios Oscar, a los que le ha puesto acento español acompañada del resto de 'celebrities' de nuestro país; una lista que encabeza Penélope Cruz y en la que estaban Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Paz Vega.

