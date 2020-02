Gisela ante su actuación en los Oscar para cantar el tema principal de 'Frozen 2': "Es una oportunidad estratosférica"

A escasas horas de pisar el escenario de la gala más importante del mundo, la artista nos revela quién va a vestirle para la actuación y cómo ha sido prepararlo todo.

Ester Aguado | Woman.es

La pillamos a golpe de teléfono, a las 7 de la mañana, recién levantada en Los Ángeles. Estaba agotada, pero por esos milagros de la adrenalina, se mantenía llena de energía… La cantante perdió el enlace en Londres y se vio obligada a volar hasta México, para desde allí tomar otro vuelo a California. “Estoy agotada. Después de 36 horas de viaje y dar la vuelta al mundo para llegar a Los Ángeles, me he ido directo a los ensayos de la gala de los Oscar”, nos contaba…

Ayer nos llegó la noticia de que ibas a cantar en la ceremonia de los 92º Oscar, interpretando en el escenario el tema “Into the unkhown” de ‘Frozen 2’, ¿cuándo te enteraste?

En Navidad me llamaron desde Disney y me preguntaron, como de pasada, si tendría interés en ir a cantar a Los Ángeles… pero ya me advirtieron de que era difícil que saliera adelante. Ha sido un tema muy complicado de gestionar por la cantidad de países implicados -somos 9 cantantes más Idina Menzel, que es la voz de Elsa en Estados Unidos- y porque creí entender que esta actuación no estaba prevista en la gala de los Oscar desde un principio. Así que no confiaba mucho en ello… y hasta la semana pasada no me lo confirmaron.

Y ahí empezó la carrera contrarreloj…

Pues imagínate la locura… y la emoción. A nivel mediático es una oportunidad estratosférica, no hay más. Y te viene encima una responsabilidad y un peso para poder estar a la altura y dar tu mejor versión… Ha sido maratoniano, pero por suerte he contado con un gran equipo de estilistas y con el apoyo de dos diseñadores españoles.

Cuéntame quién te va a vestir…

Para los estilismos de calle -hemos ido a grabar varios programas de televisión en Los Ángeles, como “Good Morning America”- he contado con Mireia Martí y la firma de moda Lily; para la alfombra roja, con Piluca de Echegaray, que me hizo apostar por un traje espectacular que las creadoras de Tot-Hom me han confeccionado a medida en tres días, junto con una joya única y exclusiva de Habit, un joyero de Barcelona. Para el look de la actuación, aunque me tuve que ceñir un poco a las directrices de Disney para que todas las cantantes fuéramos acorde en el escenario, con una gama de color muy concreta, llevaré un vestido del diseñador Jordi Dalmau. Él tiene un estilo más original, fuera de lo común y es amigo mío. Siempre que le he necesitado ha sido muy generoso, así que quería compartir este momento con él y darle esta oportunidad. Me ha diseñado un vestido joya alucinante que combinaré con una pieza más sutil de la joyería Baguès de Barcelona.

¿Es la primera vez que vas a los Oscar?

Sí, la primera que asistiré y la primera vez que voy a actuar, se me ha juntado todo… es una locura. Estoy súper nerviosa y súper emocionada, pero enormemente feliz. Esto es un sueño. Ayer nos reíamos mucho, porque en los ensayos tengo a Brad Pitt delante…

No me digas que le has visto en persona…

¡Aún no! Sólo era que en el patio de butacas había unos cartelitos… pero aún no le he podido ver.

¿No te has cruzado con nadie conocido?

Todavía no… pero confío en que hoy, que es el ensayo general, pueda cruzarme con alguien o si no, mañana ya en la gala, claro.

¿Cómo se desarrollará la actuación, cantas un trozo del tema, como en el vídeo de “Into the unkhown” de ‘Frozen 2’?

Sí, como somos muchas, cada una de las 9 representantes de Dinamarca, Alemania, Japón, Latinoamérica, Noruega, Polonia, Rusia y Tailandia canta un poquito junto con Irina Menzel, que es la voz oficial y la que lleva el peso de la actuación y, al final, acabamos de forma más coral. Para darle a esa súper canción, compuesta por Kristen y Robert Lopez a nivel mundial y traducida a 29 idiomas, la dimensión que se merece.

¿Cómo empezó tu relación con Disney?

Llevo 18 años colaborando con ellos. Empecé con ‘Peter Pan y el regreso al país de nunca jamás’… después de ‘Operación Triunfo’, seguimos con varios proyectos como ‘La Bella y la Bestia’, una canción para ‘The impossible’, una serie de Disney Channel, ‘Encantada: la historia de Giselle’ y por fin ‘Frozen’ y, ya este año, ‘Frozen 2’.

¿Qué te ha aportado la franquicia, además de visibilidad?

Gracias a ellos, he entrado en las vidas y en las casas de las generaciones más jóvenes, que de otra forma, nunca me hubieran escuchado. Por edad, mucho público ya no me conocería y esto te hace estar más vivo como artista y tener más recorrido.

¿Qué tienen las canciones de Disney que llegan al alma?

Yo soy fan, no sólo porque trabaje para ellos, si no desde que era muy chiquitita. Como a mí siempre me ha gustado la música, las primeras pelis musicales para niños eran suyas y me enganché a ellas. Las canciones de Disney tienen un significado sentimental porque han formado parte de mi crecimiento, incluso como artistas. Antes de entrar en OT era un sueño inalcanzable y mira dónde estoy ahora…

Hay tres españoles compitiendo este año por una estatuílla… mójate y dime por quién apuestas: ¿“Dolor y gloria”, de Almodovar, Antonio Banderas o “Klaus”?

Hombre, a mí me encantaría que los tres, imagínate, el ‘made in Spain’ por todo lo alto y lo mejor, pero la competencia es dura. Me encantaría felicitarles en persona y poder celebrar el triunfo juntos.

¿Has visto algunas de las películas nominadas?

Sí, me encanta el cine. ‘Dolor y gloria’ la he visto y es un peliculón al más puro estilo Almodovar, cine de autor, una cinta muy entrañable con unas actuaciones maravillosas, tanto de Penélope como de Antonio. La de “Klaus” no he tenido aún ocasión de verla… he visto “Frozen 2” como diez veces (risas). No sé si compensa… al final, entre amigos y familiares que les hace ilusión verla conmigo, no he salido del bucle.

¿En qué estás trabajando ahora?

Tuve que dejar un proyecto a medias por esto… me dolió porque soy una persona muy responsable y los compromisos que adquiero, los llevo a rajatabla, pero los Oscar supera cualquier cosa, si eres artista o estás dentro del ‘showbusiness’ ,lo entiendes. Ahora estoy escribiendo mi segundo musical, que será una obra familiar al estilo del primero (“Gisela y el libro mágico”) y también estoy preparado una colección de cuentos infantiles interactivos. Quiero poner mi granito de arena en la educación de los niños del futuro, además de divertirles. Hay que mandarles mensajes de empatía, que se está perdiendo mucho con la tecnología y la individualidad. A los jóvenes de hoy les cuesta relacionarse.

¿Pero aún no tienes niños, verdad?

No, no ha llegado el momento… Tampoco sé si llegará, hay cosas en la vida que una no puede decidir, veremos.

¿Y seguirás este año con tus actuaciones?

Claro, con mis conciertos sinfónicos, con orquesta, que le va mucho al tipo de canción que me va. Sigo cantando y haciendo obras de teatro. El año pasado estuve en el Festival de Mérida con “La bella Elena” y luego hice “Rush, el musical” en Barcelona… por fortuna, aunque esta profesión es complicada, no he tenido muchos huecos.