Los Oscar tendrán una representante española más, y este nombre es una verdadera sorpresa porque nadie contaba con él. A Pedro Almodóvar y su 'Dolor y gloria', Antonio Banderas, Penélope Cruz, que entregará precisamente el premio a la mejor película de habla no inglesa, y los creadores de 'Klaus', la preciosa película de animación de Netflix, se unirá la cantante Gisela. Has leído bien, ¡Gisela de OT!

La voz de la cantante catalana, concursante de la primera edición de la historia de 'Operación Triunfo' allá por el año 2001, es una de las más familiares en muchos hogares españoles en los que suenan desde hace años en bucle las canciones de la banda sonora original de 'Frozen', donde ella pone voz a Elsa.

La intérprete del 'Suéltalo', que en su día ya participó en el Festival de Eurovisión interpretando a Andorra, tendrá el privilegio de actuar en el escenario del teatro Dolby de Los Angeles en la entrega de premios más prestigiosa y mediática del mundo.

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7