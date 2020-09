Hablamos con el diseñador horas antes de su primer desfile en MBFWMadrid al frente de la firma Angel Schelesser, que a partir de ahora venderá una selección de piezas en Amazon.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

La 72 Semana de la Moda de Madrid se presenta llena de retos para Juan Carlos Mesa Bouzas -Mesa, como le gusta que le llamen-. El diseñador no solo se enfrenta a una insólita edición de MBFWMadrid marcada por las medidas de seguridad, sino que además hará doblete sobre la pasarela: el viernes debutará presentando su primera colección al frente de la firma Angel Schlesser y 24 horas después volverá al pabellón 14.1 de Ifema para dar a conocer las propuestas de su propia marca, Maison Mesa.

Con su reciente fichaje, la histórica enseña confiaba en darle un nuevo impulso a su rumbo. Y vaya si lo ha hecho. A falta de conocer sus diseños, Mesa ya puede presumir de haber llevado a Angel Schlesser al mercado internacional al formar parte de la iniciativa Mercedes-Benz Fashion Week Madrid x Amazon Fashion, un innovador proyecto al que se han sumado 12 de las firmas de la pasarela madrileña, que a partir de ahora venderán parte de sus prendas y accesorios en el gigante 'online'. ¿El objetivo? Dar visibilidad al talento y la artesanía española fuera de nuestras fronteras.

- La noticia de tu nombramiento como director creativo de Angel Schlesser saltó en plena desescalada y tu primer desfile al frente de la firma será en una edición señalada por las medidas de seguridad contra el Covid-19. ¿Qué supone presentar una colección en este extraño contexto?

La verdad es que hacer un desfile justo después de salir del confinamiento, en plena pandemia, es realmente una situación extraña. Para mí presentar una colección de moda en un momento como este, es casi, casi una obligación, ya que consiste en contar una historia que nos permite soñar y creo que ayuda a que la gente siga manteniendo sus ilusiones. Lo que nosotros hacemos es un trabajo creativo, un trabajo artístico, un trabajo que, a pesar de ser una industria, tiene una relación muy directa con el arte.

- En esta 72 edición de MBFWMadrid te subirás dos veces a la pasarela, ¡doble desafío! ¿Cómo ha sido compaginar este trabajo a dos bandas?

Para mí ha sido una maravilla. Yo siempre he tenido un problema: cada año quiero hacer millones de cosas, contar millones de historias y, si por mí fuera, podría hacer seis o siete desfiles cada temporada, en diferentes marcas, con diferentes narraciones. Mi dificultad siempre es decidir qué idea me quedo de todas las que me apetece llevar a cabo; sin embargo, llevar dos marcas a la vez me permite utilizar no una, sino dos de esas ideas... y eso me parece maravilloso. Además, eso me ofrece la posibilidad de trabajar de manera distinta, en dos casas distintas y para dos públicos distintos, mostrando sueños por duplicado. Imagínate, nada me puede hacer más feliz.

- La internacionalización continúa siendo uno de los grandes retos de nuestra Semana de la Moda, ¿qué significa para una firma española llegar a los mercados europeos de la mano de Amazon?

Yo me considero muy fan de Amazon y lo veo como un escaparate a todo el planeta, una puerta hacia los mercados internacionales y una oportunidad fantástica para lo moda española, que tiene mucho que ofrecer fuera. Por una parte, creativamente, tanto por la tradición de nuestra industria como por los grandes profesionales que cada temporada vemos en las pasarelas; y por otra parte por la calidad de nuestro producto. Amazon va a hacer no solo que la gente descubra el diseño, que lo va a ver en la foto, sino también que conozcan las maravillas que crean nuestros artesanos y nuestro buen hacer cuando tengan las prendas en sus propias manos.

- ¿El 'see now buy now' que propone Amazon es un paso necesario hacia la moda rápida o un nuevo concepto del 'slow fashion'?

'See now buy now' puede ser lo que tú quieras y en nuestro caso es reforzar nuestro concepto de 'slow fashion'. Se trata de hacer piezas que estén listas en la propia temporada, que el cliente las puedas ver y las puedas comprar. No tener que producir con una previsión de lo que se va a vender en el año, sino producir lo que realmente se necesita. Vender en Amazon no significa que tengas que hacer tiradas megamasivas y producciones salvajes sin cabeza, justo lo contrario; creo que fomenta el que podamos pensar, analizar y comprar con muchísima más calma. Creo que es más 'slow fashion' que moda rápida

- La filosofía de Angel Schlesser defiende la sostenibilidad como uno de sus grandes valores (producción de proximidad, confección 100% española...), ¿es posible mantener este compromiso a la vez que se venden las prendas en Amazon?

Sí, yo creo que es totalmente compatible. Se puede hacer un buen producto o crear ediciones limitadas y venderlas en Amazon. No queremos hacer un producto arrollador, impositivo y que esté destinado al coste bajo y a la producción masiva; queremos atender a nuestras clientas y cuidar de ellas. Esta web no es solo una plataforma de venta de productos rápidos y baratos; Amazon vende un mundo y nosotros podemos ofrecer esta ropa de calidad, hecha en España y con unas series limitadas. Creo que es una combinación perfecta.