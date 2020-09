La 72 edición de la Semana de la Moda de Madrid, que se celebra del 10 al 13 de septiembre, arranca con un nuevo formato postCovid y una sorprendente asociación con Amazon Fashion.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

La Semana de la Moda de Madrid se reinventa en su primera edición postCovid ofreciendo un formato híbrido en el que lo digital cobra más relevancia que nunca. Prueba de ello es, además de los 'fashion films' y las 'performances' que sustituirán en algunos casos a los desfiles tradicionales, el lanzamiento de Amazon Fashion x Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una iniciativa para dar visibilidad a las firmas españolas, dentro y fuera de nuestro país, e impulsar sus ventas 'online'.

Gracias a este acuerdo, los desfiles se retransmitirán en directo tanto a través de la web de Amazon como en el perfil de Instagram de Amazon Fashion y, una vez terminado el 'show', las colecciones saldrán a la venta en la tienda 'online', que estará disponible en cinco de las webs europeas de Amazon (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y, por supuesto, España).

"La tienda Amazon Fashion x Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es una magnífica oportunidad para que, tanto los diseñadores consagrados como los más jóvenes, ganen visibilidad e impacto en el mercado nacional e internacional", explica Nuria de Miguel, directora de la Semana de la Moda de Madrid, que señala la importancia de "ayudar a las marcas españolas a llegar a millones de clientes en un contexto tan complicado".

Agatha Ruiz De La Prada - Madrid - Mujer - Otoño-Invierno 2020-2021 Ver 68 fotos

Actualmente son 12 las marcas españolas de autor que ya venden sus diseños en Amazon, y cinco de ellas (Dolores Cortés, Roberto Verino, Agatha Ruiz de la Prada, Paloma Suárez y Deyi Living) se han sumado además a este 'see now, buy now' que propone Amazon.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto Amazon Fashion Connects, una iniciativa con la que el gigante 'online' se ha comprometido a ayudar a la industria de la moda, proporcionando recursos e infraestructuras tras la crisis del coronavirus.

La 72 edición de la MBFWMadrid reunirá del 10 al 13 de septiembre a un total de 28 creadores y marcas que presentarán sus colecciones para la próxima temporada primavera-verano 2021. Aunque hay algunas ausencias notables respecto a otros años (como Teresa Helbig, Ana Locking, Duyos o The 2nd Skin Co), son muchos los sellos relevantes de nuestra costura que se dan cita estos días en el pabellón 14.1 de IFEMA: desde nombres históricos de nuestro país como Andrés Sardá -que inaugura la pasarela este jueves-, Pertegaz o Angel Schlesser hasta algunas nuevas enseñas que ya destacan en el panorama nacional, como Dominnico o Paloma Suárez -que debuta el domingo, día dedicado a los nuevos talentos emergentes en la pasarela Samsung EGO-. Además, en el off de la pasarela, otros cuatro diseñadores llevarán sus propuestas a diferentes puntos de Madrid, llenando la capital de moda.