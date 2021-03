A lo largo de sus páginas nos empapamos de diversas personalidades contemporáneas que subliman las colecciones de la firma a través de imágenes.

SANDRA GONZÁLEZ

Fue en junio de 2016 cuando Maria Grazia Chiuri debutaba como directora creativa de Dior y, desde entonces, la firma francesa comenzó una nueva era cargada de valores feministas y aires renovados. Hoy, casi cinco años despuésA seguimos notando estos valores en cada una de las colecciones y trabajos de la 'maison'.

Maria Grazia Chiuri pasará a la historia de la moda no solo por haber acercado a Dior a todos estos valores necesarios para la evolución de nuestra sociedad, sino porque además es la primera mujer que ha asumido la dirección creativa de la casa francesa. Siempre se ha preocupado por alzar la voz por la figura femenina. Es madre, esposa y trabajadora y, por tanto, conoce a la perfección las necesidades de la mujer contemporánea y jamás ha dejado de mostrar su apoyo feminista.

"We Should All Be Feminists" es el mensaje que protagoniza la icónica camiseta que Maria Grazia Chiuri diseñó para su primer desfile de Dior como auténtico símbolo de compromiso. Y este mismo mensaje es el que protagoniza la portada de 'Her Dior: Maria Grazia Chiuri's New Voice' ('Su Dior: la nueva voz de Maria Grazia Chiuri'), una antología que rinde homenaje a 33 fotógrafas entre ellas Brigitte Niedermair, Sarah Moon, Bettina Rheims, Lean Lui, Maya Goded, Julia Hetta y Janette Beckman.

Se trata de una "oda a la autoafirmación y a la belleza de las culturas de la alta costura como tantas banderas de libertad", según informan desde la marca. En sus páginas nos empapamos de diversas personalidades contemporáneas que subliman las colecciones de la directora creativa a través de imágenes que combinan el retrato y los decorados cautivadores con la abstracción y claroscuro.

Con este último trabajo, que ha salido a la luz coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Maria Grazia Chiuri vuelve a mostrar su apoyo a las artistas femeninas "utilizando su talento para captar la esencia estilística de la casa y crear composiciones fascinantes", informan desde Dior.

Un libro publicado por Rizzoli Nueva York que incluye emblemáticas frases que han marcado colecciones y desfiles de la firma y que ya está a la venta a un precio de 85 euros.