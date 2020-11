Cinco tendencias atemporales (y que podrás llevar todo el año) vistas en el desfile Cruise 2021de Dior

Para conseguir looks de 'street style' inspirados en alta costura.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El mundo de la moda ha dado un giro de 360 grados reinventándose con desfiles virtuales retransmitidos en directo pero que siguen emocionándonos de la misma manera que si estuviésemos en el propio 'front row'.

Una de las firmas de alta costura que está sorprendiendo con conceptos originales y creativos nunca antes vistos es Dior, que presentó su última colección Cruise 2021 en la región de Apulia (Italia), un lugar muy especial para María Grazia Chiuri, directora creativa de la firma.

- La colección crucero de Dior 2021 de Maria Grazia Chiuri nos hace soñar

- Dior nos adentra en la tradición italiana con su último desfile

"Durante este período, traté de dar a los colectivos una nueva dimensión. A pesar de los inconvenientes de la distancia, el hecho de aportar una perspectiva diferente a nuestra vida cotidiana nos ha dado fuerza e imaginación", explica Maria Grazia Chiuri, que para este espectáculo de Cruise 2021 ha elegido volver a conectar su pasión creativa con la región italiana.

Toda esta pasión se transmite a la perfección en el documental lanzado por la firma francesa a principios de noviembre 'Dior in Puglia: the land of Cruise 2021 inspiration', donde podemos ver con detalle todo el proceso de trabajo e inspiración llevado a cabo por Dior para lanzar su nueva colección, que se presentó el pasado mes de julio en la plaza del Duomo de Lecce (capital de Apulia) con un escenario barroco único.

Cruise 2021 es toda una oda a la región italiana que ha inspirado a Chiuri además de "un ejemplo de inteligencia colectiva, combinada con el extraordinario poder de los de los ritmos y los rituales, la música y la danza, como una forma de trascenderse a uno mismo".

Ante tal maravilla, no hemos podido evitar extraer las tendencias atemporales presentadas en esta colección y que más nos inspiran para conseguir estilismos de 'street style' con detalles de alta costura.

- El traje de raya diplomática

En los años 50, Christian Dior fue uno de los pioneros en apostar por diseños transgresores para la época, que daban el salto de la estética masculina a la figura femenina y, sin duda, uno de los más relevantes fue el traje sastre.

La raya diplomática es un estampado que jamás falta en el lado más sobrio de los armarios de las expertas en moda y, por supuesto, protagoniza diseños de la firma francesa como sinónimo de elegancia, versatilidad y, por supuesto, atemporalidad.

- Los bordados de flores

Maria Grazia Chiuri también quiso rendir homenaje a las luminarias que magnifican las plazas y los monumentos públicos. Un oficio que ha dado vida a un motivo figurativo en pañuelos (de ellos hablaremos más adelante), y que se menciona en los adornos calados y bordados.

Este tipo de bordados han protagonizado el 'street style' de toda la temporada de primavera-verano, ahora también los encontramos protagonizando prendas más invernales como jerséis o chaquetas de punto y, por supuesto, seguirá presente durante todo el 2021 (y lo que venga por delante, de momento).

- El cinturón corpiño

No hay nada como el poder de un cinturón para elevar cualquier look (con permiso de las joyas) y acentuar nuestras curvas.

En la colección Cruise 2021 encontramos diseños anchos de cuero con llamativas hebillas (y que podrían ser prácticamente corpiños). Algunas de las propuestas de Dior que más nos gustan según sus propuestas de 'lookbooks' es llevarlos sobre vestidos largos y diseños de encaje, pero también será un accesorio atemporal en cualquier armario.

- Pañuelo en la cabeza

Un detalle muy característico de Apulia son los pañuelos anudados de manera triuangular en la cabeza, que nos inspiran aires artesanales muy románticos.

Este verano ya los han lucido 'it girls' de todo el mundo como Leandra Medine, Alyssa Coscarelli o Blanca Miró y, sí, los seguirán llevando (y tú también).

- Bolsos con correas intercambiables

La funcionalidad de los bolsos con correas intercambiables es indiscutible y, por ello, los hemos visto en pasarelas de firmas de alta costura como Fendi, Dolce & Gabbana y, por supuesto, Dior.

Este detalle permite dar una vida nueva a nuestro complemento favorito sin necesidad de comprarnos otro, además de permitirnos ir cómodas y con las manos libres si así lo deseamos.

Dior apuesta por correas anchas (tipo guitarra) con mosquetones, de estampados coloridos, lisas o con el logo de la firma. Nos parece una alternativa perfecta para diferenciar tus bolsos y dar un toque extra de originalidad a tus looks, sea la época que sea.