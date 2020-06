Ana de Armas y Ben Affleck se unen a las propuestas de Black Lives Matter en California

Ana de Armas y Ben Affleck mostraron su apoyo a una iglesia históricamente afroamericana y al movimiento Black Lives Matter durante una manifestaicón. Los dos actores fueron fotografiados durante la protesta que tuvo lugar en Venice, California, junto a otros manifestantes que denunciaban la demolición de la Primera Iglesia Bautista de Venecia.

Durante la protesta, se puede vera a Affleck, de 47 años, con una camiseta gris oscura y un jersey a juego con dos carteles reivindicativos: "Salve la Primera Iglesia Bautista de Venecia" y "Black Lives Matter", que ya se ha convertido en un grito de lucha.

La actriz Ana de Armas, de 32 años,por su partte, lució una camiseta de tirantes y jeans, mientras ella aplaudía.

March for #GeorgeFloyd in #Venice today. Blessed to have @BenAffleck express awareness and concern for the local Historic Black Community in #VeniceBeach that has been long ignored and obstructed by local politicians, LAPD, and commerce bullies. #SaveVenice #DefendOakwood pic.twitter.com/Y1yLOn07GW