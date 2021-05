Verónica Díaz (JustCoco) habla sin tapujos sobre su cambio de prótesis mamarias y muestra el resultado

La 'instagrammer' explica algunos detalles, como por ejemplo por qué el pecho puede quedar separado tras ser operado, o del encapsulamiento.

Clara Hernández

Durante mucho tiempo, la instagrammer Verónica Díaz, más conocida como 'JustCoco' (o 'ModaJustCoco', según su perfil en Instagram) nos ha guiado a través de faldas cruzadas que sumaban centímetros, camisas blancas exquisitas (le encanta lo sencillo con algún detalle) o, recientemente, los sujetadores más cómodos para cada tipo de pecho, algo sobre lo que habló hace un mes con Woman.

Ahora, Verónica ha vuelto a dirigirse a sus seguidores para mostrar los resultados de su última operación de pecho con una imagen en su 'feed' de Instagram en la que afirma que está "encantada con los resultados" y en la que, además, da algunos detalles del tipo de cirugía a la que se ha sometido y de las razones que la han llevado a ello.

"Superparecido a lo que ya tenía, pero con prótesis mejores y sin encapsulamiento", ha resumido la influencer, junto a un emoji de unas manos agradecidas. De esta forma, ha puesto fin a una de las complicaciones que pueden generar los implantes mamarios, las contracturas capsulares, que pueden aparecer durante el primer año de postoperatorio o cuando ha pasado mucho tiempo desde la operación, coincidiendo con el final de la vida útil de la prótesis (algunos estudios estiman en un 5% por cierto la probabilidad de que esto suceda).

"Mis primeras fotos en bikini tras la operación. He de decir que es pronto para usar el bikini pero el cirujano me dijo que poco tiempo, algún día puntual, lo podía usar sin ningún problema. Aún tengo los apósitos de las heridas de los drenajes, pero en breve ya podré deshacerme de ellos también... y poco a poco me voy sintiendo cada vez más yo", afirma.

Pero además, JustCoco ha contestado en sus 'stories' a algunas de las dudas de sus 'followers'. Entre ellas, por qué tenía el pecho separado. "Al ser operado, yo creía que quedaba junto", le espeta una usuaria.

Seguramente has visto muchos casos de pechos operados que quedan separados más de la cuenta por el centro. Pues bien, Verónica Díaz nos aclara por qué sucede esto y de qué depende, antes de aclarar que la foto que ilustra su 'story' es anterior a su reciente operación ("ahora está algo más junto", explica).

"Es algo que no depende de una operación sino de la constitución de cada persona. Mi músculo pectoral llega hasta ahí y no se puede acercar más. La prótesis va tras el músculo así hasta donde llega el música, llega la prótesis. Aún así, no es algo que me preocupe y siempre me he sentido muy feliz con mi escote. Cuando me operé la primera vez fue más por mi tamaño que por otra cosa", indica, antes de asegurar que, con esta nueva operación, ha buscado "la naturalidad".

"El cirujano me ha puesto una prótesis de más centímetros cúbicos para compensar la retirada de las cápsulas", explica también, contestando a otra pregunta que se interesa por si se ha puesto más talla de pecho.

Asimismo, la instagrammer ha revelado en su perfil de dónde es el vestido de punto fino con 'cut outs' con el que nos enamoró desde el público del programa 'La Resistencia' cuando su pareja, el novelista Javier Castillo, acudió al plató para ser entrevistado. Se trata de un modelo versátil y sexy que firma Mango y que ya hemos fichado para nuestras próximas citas.

El vestido es un diseño midi y entallado que, a la altura de la rodilla, se convierte en acampanado. Tiene cuello redondo, manga corta, aberturas frontales y hebilla redonda. Además, ha sido confeccionado con fibras o procesos de producción sostenible, según su etiqueta. Su precio es de 39,99 euros.

