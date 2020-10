No es ninguna broma.

Las redes sociales, especialmente durante los últimos años, se ha convertido en una herramienta perfecta para estar al día de todas las tendencias de moda, belleza, o tecnología, entre otros temas, sin embargo a veces también puede convertirse en un escaparate de prácticas nada recomendables. Y, por ello, hay que tener cuidado y contrastar la información que estas plataformas nos brindan.

Una de las aplicaciones más descargadas de este 2020 es TikTok y es que, especialmente a raíz del confinamiento causado por la crisis del coronavirus, esta red social se ha convertido en la primera opción de entretenimiento de muchos usuarios. En ella encontramos vídeos divertidos de nuestrxs 'celebrities' favoritos, coreografías, consejos de looks, distintos tutoriales de belleza contados de una forma diferente, o 'challenges' de todo tipo. Sin embargo es importante saber que no a todo debemos hacerle caso.

Los retos virales es una tendencia en alza en las redes sociales y por ello hay que alertar de la peligrosidad de algunos de ellos. En concreto, durante este último mes, hay un 'challenge' que ha invadido TikTok que consiste, básicamente, en limar los dientes frontales (o sea, los paletos) para "intentar" igualarlos y moldear sus defectos, y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los expertos odontólogos.

Lo sabemos suena muy loco todo, pero ya son miles de usuarios los que hasta día de hoy se han atrevido a hacerlo sin conocer las gravísimas consecuencias que esto puede tener para su salud bucal.

TikTok es una red social con un público principal de niños y adolescentes y, por esta razón, resulta primordial dar a conocer el peligro de este reto y frenarlo.

El doctor Iván Malagón, especialista en odontología, explica las consecuencias que tiene el hecho de limarse los dientes con una lima casera.

En primer lugar, es importante conocer que el esmalte no duele por lo que "el dolor no le avisa, ya que el esmalte no tiene sensibilidad". El problema es que, según explica el odontólogo, "el esmalte tiene un grosor de 1,5 mm (aproximadamente) y llegar a limar eso con una lima de uñas es muy fácil y, por tanto, expone a la capa que está justo debajo (la dentina)". Si esto llega a ocurrir, se pueden llegar a formar caries y "hará que se puedan desprender trozos de esmalte con lo que supervivencia de la pieza se vería muy comprometida", afirma. Vamos, que se pueden llegar a perder los dientes, y es que así ya lo hemos podido comprobar en algunos de los vídeos que están moviéndose ahora mismo por Internet para alertar de los peligros de esta moda.

Además, este limado dental hace que el diente esté expuesto a alimentos ácidos o bebidas carbonatadas, desgastándolo y dañándolo más fácilmente. Y es que, según asegura el doctor, "el esmalte es clave para la salud dental porque es el encargado de proteger las estructuras vitales del diente de los agentes químicos. Limarlos puede realizar un daño irreparable en el esmalte".

Pero, por si nos parecían pocas consecuencias, debemos saber que los dientes no vuelve a crecer nunca. Por lo que "el deterioro de la pieza no es posible subsanarlo", advierte el especialista.

Es fundamental frenar este tipo de retos, que sobre todo se llevan a cabo entre niños y adolescentes, y hay que saber que siempre que queramos corregir nuestra dentadura debemos ponernos en manos de profesionales si no queremos que las consecuencias sean irreversibles.