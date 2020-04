El cantante se suma a la locura de TikTok y comparte en su Instagram un vídeo imitando los movimientos de Britney Spears y es lo más divertido que verás esta cuarentena.

TikTok ya existía antes del coronavirus, había ido ganando terreno entre los más jóvenes poco a poco hasta convertirse en la red social favorita de los menores de 20 años, pero como ahora nos vemos confinados y hay que ponerse al día hemos visto como muchos artistas se han ido sumando al fenómeno "TikTokero". El aburrimiento ha llevado a que la app experimente un crecimiento explosivo durante estas semanas y el último famoso en rendirse ha sido Dani Martín.

Su debut ha sido todo un éxito. El cantante se ha atrevido a demostrar que también sabe bailar y ha parodiado un baile de la que fuera la princesa del pop de los 2000, Britney Spears. Y la verdad es que Dani nos ha sacado más de una carcajada con sus movimientos e improvisaciones de vestuario y set para interpretar el éxito 'Baby One More Time'.

"Y a los 40 días se hizo TIKTOKER #millenial #imbecil me falta hacer un bizcocho o galletitas", se puede leer al lado del clip en el que muestra que la vergüenza no es una palabra que entre en su vocabulario.

Todo apunta a que de verdad se ha vuelto un tiktoker, como el mismo se llama, y es que no tardó nada en subir un segundo vídeo. Esta vez, con el famoso 'Wannabe' que encumbró a las Spice Girls en la década de los 90. Un hit con el que ha tranquilizado a sus seguidores sobre tu estado durante el confinamiento. "Eh?? Sí, sí, todo bien, gracias", ha asegurado.

El cantante acaba de lanzar un tema con Juanes. 'Los Huesos' es la canción que hace dos años unió a Dani Martín y a Juanes. Compuesto por ambos y grabado en casa del colombiano, este sencillo se presenta como el segundo single del próximo álbum del madrileño, 'Lo que me da la gana'. Esta composición se edita tras el lanzamiento previo de los temas La mentira junto a Joaquín Sabina y, más recientemente, de Lo que me dé la gana, en las que se reía de manera irónica de los rumores e inseguridades que rodean a los artistas en sus decisiones creativas. “He hecho un disco para no gustar a mis compañeros de la música”, comentaba en una entrevista a finales de año sobre el que será su cuarto disco de estudio en solitario.

Esperamos ansiosas a ver el próximo TIkTok, ojalá fuera de uno de sus propios temas para ver qué se le ocurre.