El álbum contará con 16 canciones y ya hemos podido ver la primera imagen del videoclip del 'single', 'Cardigan'.

"¡Sorpresa! A medianoche lanzaré mi nuevo álbum con canciones en las que he volcado todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones". Con este mensaje Taylor Swift ha anunciado, vía redes sociales, la publicación de dieciséis nuevos temas, que verán la luz en la noche del viernes en Estados Unidos (las 6 de la mañana en España) bajo el título de 'Folklore', el que será su octavo disco de estudio.

Y, por si fuera poco, la cantante ha rematado el 'bombazo' confirmando que este mismo viernes 24 de julio dará a conocer también el videoclip de 'Cardigan', el primer 'single' de este inesperado proyecto.

El nuevo trabajo llega justo un año después de su último disco, 'Lover', que incluía una colección cápsula junto a Stella McCartney y supuso un nuevo punto de inflexión en su carrera debido al cambio de discográfica tras sus mediáticos enfrentamientos con un magnate de la industria por los derechos de su música.

Ahora 'Folklore' promete traernos de vuelta a la Taylor Swift que conquistó al mundo con su voz dulce y su toque 'country' para dejar atrás definitivamente su etapa de 'Reputation', la más oscura de su carrera tanto por el estilo de música como por los conflictos que mantenía con diferentes personalidades del panorama 'celebrity' (de Kim Kardashian y su marido Kanye West a su ex-mejor-amiga Katy Perry); o al menos eso parecen indicar las doce fotos en blanco y negro que ha compartido en Instagram, en las que posa vestida de época desde un bosque.

"La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no van a ocurrir finalmente, pero hay algo que no había planeado que sí sucederá: mi octavo disco de estudio", ha explicado la artista respecto al parón que ha sufrido la industria a consecuencias de la crisis de la Covid-19, durante la que ha compuesto los temas. "Antes de este año, probablemente habría pensado demasiado cuándo hubiese sido el momento perfecto para lanzar esta música, pero los tiempos en los que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que, si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo".

De esta forma, Taylor nos ha adelantado los nombres de sus nuevos temas: 'The 1', 'The last great American Dynasty', 'Exile', 'My tears ricochet', 'Mirrorball', 'Seven', 'August', 'This is me trying', 'Illicit affairs', 'Invisible string', 'Mad woman', 'Epiphany', 'Betty', 'Peace', 'Hoax', 'Cardigan' -del que hemos podido ver la primera imagen- y 'The lakes', una canción en exclusiva para quienes compren la edición física de lujo, que ya puede reservarse en su página web.