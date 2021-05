La segunda temporada de 'Selena: la serie' de Netflix recrea un encuentro con Beyoncé que fue real

'Selena: la serie' de Netflix recrea y narra la vida de la cantante Selena Quintanilla, y en esta segunda temporada se produce un encuentro que no ha pasado desapercibido para los fans de Selena y Beyoncé.

Las películas o series en ocasiones son el reflejo de una parte de la realidad. Esa magia es lo que hace que cientos de personas se enganchen a todas y cada una de las historias que se suceden en la pequeña pantalla. En Netflix 'Selena: la serie', no solo cuenta la corta vida de la cantante y reina de la música tejana, sino que en esta recién estrenada segunda temporada hay un encuentro especial con Beyoncé y parece que esa escena sucedió en la realidad.

'Selena: la serie' recrea la vida de Selena Quintanilla. La cantante tejana conocida por el lanzamiento del éxito "Como la Flor" (1992), además de grabar varios números uno en la lista latina de Estados Unidos, como "Fotos y Recuerdos", "No Me Queda Más", "Amor Prohibido", entre otros, ahora es recordada en 'Selena: la serie' de Netflix.

Desde su muerte en 1995, son numerosos los documentales que hablan de ella, pero ahora Netflix homenajea la trayectoria profesional de esta joven cantante en profundidad. ¿Qué nos llama la atención? La segunda temporada, estrenada el pasado martes, además de narrar y recrear el salto de Selena a superestrella, destacamos algo en el episodio 6 de esta temporada que parece ser sucedió en la vida real.

Pongámonos en situación. Se trata de una escena en un centro comercial, Selena se encuentra comprando junto a su madre y su hermana, cuando una niña, llamada Beyoncé, acompañada de su madre y hermana queda paralizada al ver a la superestrella. En el momento en que la madre descubre de quién se trataba, anima a la niña para que se acerque a saludarla y ella tímidamente saluda a la cantante.

Esta escena no es fruto de la casualidad. En realidad, se trata de un encuentro que la mismísima Beyoncé tuvo en la vida real con la reina del tex-mex cuando Selena aun no era conocida. Según Beyoncé, conoció a Selena en The Galleria en Houston y fue un sencillo saludo. Algo parecido ha tratado recrear Netflix en la serie que rinde homenaje a la reina del tex-mex al recordar ese 'momentazo' entre superestrellas que no ha pasado a nadie desapercibido.