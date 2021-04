Las mejores películas que llegan en mayo 2021 a Movistar+, HBO, Netflix, Amazon Prime Video...

Mayo es un mes de grandes estrenos cinematográficos. No te pierdas...

Clara Hernández

Tras la resaca de los Premios Oscar, los cuales han dejado un palmarés con alta presencia de producciones participadas por las principales plataformas audiovisuales (y una lista de películas que ya puedes ver en servicios a la carta), el mes de mayo llega con muchos estrenos cinematográficos que puedes ver desde el salón de casa. Algunos de ellos, incluso, son estrenos directos, es decir, no han pasado antes por una sala de cine, como estaba previsto, a causa de la pandemia. Repasamos las mejores propuestas que llegan a Movistar+, Netflix, HBO o Amazon Prime Video, entre otras. ¡Y hay muchísimas!

¿Eres más de series? Aquí tienes nuestras sugerencias para las próximas semanas.

Mira las mejores películas para disfrutar en mayor desde tu sofá:

'BURDEN' (Estreno directo)

Cuándo y dónde: 1 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Llega sin pasar por la taquilla por la pandemia y con el premio del público a mejor película en el Festival de Sundance. Está basada en la historia real de Mike Burden, que decidió abandonar la organización racista Ku Klux Klan con la ayuda de su novia y de un reverendo afroamericano.

'BATMAN BEGINS, EL CABALLERO OSCURO Y LA LEYENDA RENACE'

Cuándo y dónde: 1 de mayo en HBO

Por qué verla: Recomendada para las fans de esta seminal trilogía de Christopher Nolan sobre el cruzado de la noche. ¡No importa que ya las hayas visto, seguro que recuerdas y descubres muchos detalles!

'RIFKIN’S FESTIVAL'

Cuándo y dónde: 2 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Se trata de la última producción de Woody Allen, con la que visitó el último Festival de San Sebastián (de hecho, está ambientada en ese). Comedia romántica con un elenco plural con nacionalidades diversas (en este encontramos desde a Christoph Waltz, a Elena Anaya (que confesó sus penurias durante el rodaje) o Sergi López).

'THE BOY FROM MEDELLIN'

Cuándo y dónde: 7 de mayo en Amazon Prime Video



Por qué verla: Su director es Matthew Heineman ('Tierra de cárteles', 'City of Ghosts', 'La corresponsal'), nominado al Oscar y ganador de dos premios Emmy. La película es un retrato intimo de J Balvin, la gran estrella colombiana de reggaeton.

'BILL Y TED SALVAN EL UNIVERSO'

Cuándo y dónde: 7 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Constituye el regreso de Keanu Reeves ('Matrix') y una de las películas que no se han podido estrenar en cines por la pandemia, así como el cierre de la trilogía que empezó en 1989 con ‘Bill y Ted’ y continuó en 1991 con ‘El viaje alucinante de Bill y Ted’. Treinta años después, Keanu Reeves y Alex Winter retomarán sus personajes de dos aspirantes a estrellas del rock que, con 40 años, son padres de familia e intentan escribir esa canción que les permita cumplir con su misión: salvar el universo. DIvertida, entretenida y disparatada.

'JUPITER’S LEGACY'

Cuándo y dónde: 7 de mayo en Netflix

Por qué verla: Si te gustan las películas de superhéroes, aquí tienes una nueva producción que habla de generaciones de personajes con poderes especiales, familia y la dificultad de los hijos por estar a la altura. Está basada en las novelas gráficas de Mark Millar y Frank Quitely.

MOVISTAR TOLKIEN

Cuándo y dónde: Del 10 al 23 de mayo, en Movistar+

Por qué verlo: Coincidiendo con el 20º aniversario del estreno de ‘El señor de los anillos: la comunidad del castillo’, Movistar+ presenta un canal pop-up de cine con las dos grandes sagas de Tolkie dirigidas por Peter Jackson: ‘El señor de los anillos' y 'El hobbit' que lograron reunir 17 premios Oscar y casi 6.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Para amantes de la fantasía.

'COLD WAR'

Cuándo y dónde: 11 de mayo en HBO

'Por qué verla': De origen polaco y dirigido por Pawel Pawlikowski en 2018, seguramente te suena este drama que fue nominado a los Oscar, gran ganador de los Premios del Cine Europeo 2018 y premio a mejor dirección en Cannes. Se desarrolla en los años 50, durante la Guerra Fría, y cuenta la historia de un director de música que vive una historia de amor con una joven cantante. Si no lo viste en el cine, es el momento de disfrutarla.

PINOCHO

Cuándo y dónde: 14 de mayo en Movistar+.

Por qué verla: Un placer reencontrarnos con Roberto Benigni ('La vida es bella') en esta película que dirige Matteo Garrone ('Gomorra') y que es una adaptación en imagen real del popular cuento. Nominada a dos Oscar por mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje.

'CREATION STORIES'

Cuándo y dónde: 15 de mayo en Movistar+

Por qué verla: El equipo de 'Trainspotting' (produce Danny Boyle y tiene guion de Irvine Welsh) ha creado esta comedia melómana, alucinógena y especialmente recomendada para los amantes de los ritmos de los 90. Cuenta cómo el músico Alan McGee fundó la influyente discográfica Creation Records (descubridora de Oasis, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain …) con solo 23 años. Entre sus protagonistas figuran Ewen Bremmer (el pelirrojo de 'Trainspotting') y Thomas Turgoose ('This is England').

'REVOLUTIONARY ROAD'

Cuándo y dónde: 14 de mayo en HBO

Por qué verla: Nos permite ver en un nuevo duelo interpretativo a Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, nuestra adorada pareja de ‘Titanic’. Dirigida por Sam Mendes en 2008, aspiró a tres premios Oscar y cuatro Bafta. Además, Kate Winslet ganó un Globo de Oro por su interpretación en la cinta.

'CORPUS CHRISTI'

Cuándo y dónde: 18 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Fue una de las cintas más aclamadas en 2020 y estuvo nominada al Oscar a mejor filme internacional. Inspirada en hechos reales, dirigida por el polaco Jan Komasa (‘Hater) y una tragicomedia “de alto voltaje”, se presenta, cuenta la historia de un joven marginal que se hace pasar por cura en un pueblo remoto.

TROLLS 2: GIRA MUNDIAL'

Cuándo y dónde: 21 de mayo, Movistar+

Por qué verla: Comedia musical para toda la familia y especialmente para fans de los Trolls, esos muñecos creados en 1959 por Thomas Dam. La nueva producción es una secuela de la película de 2016. Cuenta con las voces de Anna Kendrick y Justin Timberlake, y con muchas canciones célebres adaptadas al tono ‘troll’.

EJÉRCITO DE LOS MUERTOS

Cuándo y dónde: 21 de mayo en Netflix y cines

Por qué verla: Brotes zombies, zonas de cuarentena, acción a raudales, la dirección de Zack Snyder ('300', 'La liga de la justicia'), héroes… Si este es tu rollo, no puedes dejar de ver esta película que llega a la vez a tu pantalla y a las salas de cine.

'MUSIC'

Cuándo y dónde: 26 de mayo, en Movistar+

Por qué verla: Seguro que a ti también te despertará la curiosidad saber que este drama musical ha sido guionizado y dirigido por la cantante Sia. Entre sus protagonistas figuran Kate Hudson y la joven bailarina Maddie Ziegler que nos extasió con sus danzas en los videoclips de Sia.

'SENTIMENTAL'

Cuándo y dónde: 28 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Está protagonizada por Javier Cámara (premio José Forqué 2021 a mejor actor por este papel), Alberto San Juan (Goya 2021 a mejor actor de reparto), Belén Cuesta y Griselda Siciliani. Comedia de nuevo (este mes no nos apetecen penas) dirigida por Cesc Gay ('Truman’, 'Una pistola en cada mano') sobre las dificultades de las relaciones de pareja.

'CRUELLA'

Cuándo y dónde: 28 de mayo en Disney+

Por qué verla: Además de regalarnos una colección de looks deslumbrantes diseñados por la oscarizada Jenny Beavan, la película de acción real relata los inicios rebelde de una de las villanas más célebres. La encarna Emma Stone, que comparte reparto con Emma Thomson, que interpretará a la baronesa Von Hellman.

'ANNABELLE, VUELVE A CASA'

Cuándo y dónde: 28 de mayor en HBO

Por qué verla: Porque solo ver la cara de esta muñeca aparentemente tranquila pero terriblemente perversa en su interior nos hace temblar. Y nos gusta ver una peli de terror de vez en cuando (en buena compañía). ¡A gritar!

'OSLO'

Cuándo y dónde: 30 de mayo en HBO.

Por qué verla: Es la adaptación de la obra de teatro homónima, galardonada con el prestigioso premio Tony. Protagonizada por la ganadora del Globo de Oro Ruth Wilson y el nominado al Emmy Andrew Scott, gira en torno a las negociaciones entre enemigos implacables: un grupo de israelíes, otro de palestinos y una pareja noruega que condujo los acuerdos de paz de Osla de 1993. Steven Spielberg es uno de sus productores ejecutivos.

¿Eres más de series? Mira, en imágenes, nuestras preferidas para el mes de mayo. ¡Hay para todos los gustos!