¿Qué fue de Yolanda Saldivar, la fan que mató a Selena Quintanilla?

Tras el estreno de 'Selena: la serie' de Netflix, cada vez más fans recuerdan a la reina de la música tejana y quieren saber quién mató a Selena Quintanilla y por qué.

Woman.es |N.R.

Selena Quintanilla nació en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971. La menor de tres hermanos anzó su primer sencillo, "Contigo Quiero Estar", en 1989, pero no fue hasta su gran éxito en “Como la Flor”, en 1992 cuando se convirtió en la reina de la música tejana que recordamos hoy y grabó varios números uno en la lista latina de Estados Unidos, como "Amor Prohibido", "Bidi Bidi Bom Bom", "No Me Queda Más" y "Fotos y Recuerdos". En 1994, Selena ganó su primer y único Grammy al Mejor Álbum Mexicano/Americano por Live!.

Desde su muerte en 1995, Selena ha sido recordada en decenas de biopics y documentales como la que acaba de lanzar Netflix, 'Selena: la serie', que cuenta la vida de la joven desde el momento en que su padre, Abraham, descubre su talento como cantante hasta el lanzamiento de 'Como la Flor'. Es curioso que en la primera temporada de la serie de Netflix no figura su muerte, pero sí se insinúa con la presentación de Yolanda Saldivar, la presidenta de su Club de fans que asesinó a Selena.

¿Cómo murió Selena Quintanilla?

Selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldivar, la presidenta de su club de fans. En enero de 1995, el padre de Selena, Abraham, comenzó a recibir llamadas telefónicas de fans que decían haber sido estafados por Selena. Después de una investigación, Abraham descubrió que Saldívar había malversado más de 30.000 dólares en cheques falsificados tanto del club de fans como de las tiendas de Selena, que ella comenzó a administrar en 1995. Abraham prohibió a Saldívar volver a ponerse en contacto con Selena. Sin embargo, Selena no quiso separarse de ella porque la consideraba parte clave del éxito que tenía su firma de moda, así como importantes registros bancarios y financieros.

La mañana del 31 de marzo de 1995, Selena citó a Saldivar en su habitación del hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas, donde Selena le exigió los documentos. Saldívar, al verse acorralada, sacó una pistola de su bolso y apuntó a Selena. Cuando Selena intentó huir, le disparó una vez en la parte inferior del hombro derecho. Herida, Selena corrió hacia el vestíbulo, donde se derrumbó en el suelo cuando un empleado llamó al 911. Antes de fallecer, Selena culpó a Saldívar de los disparos y le dijo al empleado del hotel el número de la habitación donde le habían disparado. Saldívar intentó darse a la fuga, y tras casi diez horas de persecución policial, se rindió.

¿Dónde está Yolanda Saldivar ahora?

En el juicio por el asesinato de Selena, Saldívar afirmó que el tiroteo había sido fortuito. Sus abogados argumentaron que el arma se había disparado accidentalmente y que el disparo era para ella, según The New York Times. El 24 de octubre de 1995, un jurado en Houston condenó a Saldívar por asesinato en primer grado por la muerte de Selena. Fue condenada a cadena perpetua. El 22 de noviembre de 1995, Saldívar entró en cárcel de Gatesville, una prisión para mujeres al suroeste de Dallas. Saldívar recibió la sentencia máxima y podrá optar a la libertad condicional en marzo de 2025. Sus abogados han intentado apelar su caso dos veces, sin embargo, ambos juicios fueron denegados.