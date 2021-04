De los cientos de estrenos de series que llegan en el mes de mayo a las plataformas, estas son las más esperadas (y hay razones de peso para ello).

Clara Hernández

Tras un abril protagonizado por grandes regresos seriéfilos (entre ellos, el de 'El cuento de la criada'), el mes de mayo llega cargado de series de estreno, así como de algunas películas que no pueden faltar en tu lista. Sí, son muchas (muchísimas) pero estas son las imprescindibles por muchas razones (que te contamos a continuación). Mira las mejores ficciones que llegan en las próximas semanas a Netflix, Movistar+, HBO, Amazon Prime Video. Disney+, FOX...

'POSE' (tercera y última temporada)

Cuándo y dónde: 3 mayo en HBO

Por qué verla: La serie creada por Ryan Murphy y Steven Canals nos recuerda la escasez de relatos que dan visibilidad en la pantalla a la comunidad LGTBIQ+, como sí hace 'Pose', transgresora y libre, mostrando la escena cultural afroamericana y latina LGBTQ+ de Nueva York. Con un sobresaliente alto en la web 'Rotten Tomatoes', sus seguidores no pueden perderse el final de la ficción, que Canals asegura que es el que pretendieron "exactamente que fuera". "Hemos podido contar exactamente la historia que queríamos", ha asegurado Ryan Murphy.

'STAR WARS: LA REMESA MALA'

Cuándo y dónde: 4 de mayo en Disney+

Por qué verla: Cualquier producción que tenga que ver con 'Star Wars' crea expectación. En este caso, se trata de una nueva serie animada de Lucasfilm en torno a esa galaxia muy, muy lejana. Cuenta la historia de los clones de élite de la Remesa Mala, que conocimos en 'The Clone Wars'. Misiones mercenarias, nuevas metas...

'BELGRAVIA'

Cuándo y dónde: 7 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Se trata de la nueva serie del creador de 'Downton Abbey' (palabras mayores), que nos trae una nueva serie de época en tierras inglesas. "Secretos guardados bajo llave, mentiras y escándalos que salpican a la alta sociedad en el distrito más chic de Londres", adelanta. Cada viernes se emitirá un nuevo episodio.

'¿QUIÉN MATÓ A SARA?' (2ª temporada)

Cuándo y dónde: 19 de mayo, Netflix.

Por qué verla: Desde su estreno, se ha convertido en una de las series más populares y vistas de Netflix. En la que se estrena, Álex, tras 18 años en la cárcel, trata de que la familia Lazcano pague por el asesinato de su hermana, Sara, y de recuperar su dignidad.

'HALSTON' (miniserie)

Cúando y dónde: 14 de mayo en Netflix

Por qué verla: Porque si eres una apasionada de la moda no puedes perderte el estreno de esta producción que sigue los pasos del diseñador Roy Halston, que marcó la moda de Nueva York de los años 70 y 80 y que llega justo cuando se habría cumplido su 89 cumpleaños. Más: está protagonizada por Ewan McGregor ('Fargo', 'Trainspotting').

'REYES DE LA NOCHE'

Cuándo y dónde: 14 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Está protagonizada por el siempre impecable Javier Gutiérrez, así como Miki Esparbé, y en medio de la avalancha de thrillers que hoy abundan en televisión, propone risas (eso sí, también drama). Está inspirada en la edad de oro de la radio deportiva de finales de los ochenta. Una advertencia: no es una serie sobre fútbol, aunque por ella suenen alineaciones míticas, sino de lucha de egos, poder y ambición (y radio).

'LOS SIMPSON' (temporada 32)

Cuándo y dónde: 14 de mayo en Disney+

Por que verla: Sobran las palabras cuando se trata de esta mítica (y desternillante y ácida) serie de animación, protagonizada por la familia de Los Simpson, que ha logrado superar a 'The Mandalorian'. Sus millones de seguidores dan fe (y sus ya 32 temporadas) de que sigue siendo uno de los grandes tesoros televisivos de nuestro tiempo. Entre sus estrellas invitadas figurarán Olivia Coleman ('The Crown', 'La favorita'), Ben Platt ('The Politician'), Hannibal Bureness ('Spider-Man: Homecoming') o Michael Palin ('La vida de Brian').

'THE UNDERGROUND RAILROAD' (miniserie)

Cuándo y dónde: 14 de mayo en Amazon Prime Video.

Por qué verla: Está dirigida por el ganador de un Oscar Barry Jenkins y basada en la novela Premio Pulitzer de Colson Whitehead. Narra el desesperado intento de Cora Randall (Thuso Mbedu) por alcanzar la libertad en el Sur de EE UU anterior a la Guerra de Secesión.

'GENIUS: PICASSO'

Cuándo y dónde: 14 de mayo en Disney+.

Por qué verla: Es la muy comentada serie de National Geographic en la que Antonio Banderas estaba irreconocible y se transformaba en el pinto Pablo Picasso más maduro. Solo por ver su actuación, merece la pena.

'HIGH SCHOOL MUSICAL: EL MUSICAL: LA SERIE' (temporada 2)

Cuándo y dónde: 14 de mayo en Disney+

Por qué verla: Su primera temporada obtuvo el sello Certified Fresh de la popular web Rotten Tomatoes, y fue galardonada con un premio GLAAD Media. En la segunda temporada, los Wildcats del instituto East High, que se preparan para interpretar 'La bella y la bestia', se enfrenta a un colegio rival. Se arrancan pelucas y se pone a prueba la lealtad.

'LA GUERRA DE LOS MUNDOS' (2ª temporada)

Cuándo y dónde: 18 de mayo, FOX

Por qué verla: Escrita y dirigida por el ganador de un BAFTA Howard Overman ('Misfits', 'Merlín'), está ambientada en Francia y Reino Unido y es la versión moderna del clásico de H. G. Wells. Está protagonizada por el ganador del Globo de Oro Gabriel Byrne y Daisy Edgar Jones (Globo de Oro). En la primera temporada, un ataque alienígena estuvo a punto de acabar con la humanidad. Ahora…

'EN TERAPIA' (4ª temporada)

Cuándo y dónde: 24 de mayo en HBO

Por qué verla: Dicen que es el formato de serie más adaptado de la historia de la televisión (se han hecho versiones hasta en 17 países). Siempre con repartos esteleras, una habitación y dos personajes eran suficientes para mantenernos pegadas a la pantalla. Ahora se reinventa y se sitúa en Los Ángeles. Un trío variado de pacientes hará sesión con Brooke. Surgirán temas actuales como la pandemia y los cambios sociales y culturales recientes.

'BUSCARSE LA VIDA EN BROOKLYN'

Cuándo y dónde: 24 de mayo en Movistar+

Por qué verla: Una comedia de autor semiautobiográfica sobre dos amigos, Dan y Kevin (interpretados por las dos promesas cómicas Dan Perlman y Kevin Iso), que luchan por seguir adelante en el barrio de Flatbush, en Brooklyn. Está basada en la multipremiada webserie que la pareja lanzó en 2017. Cada lunes, nuevo episodio.

'PAROT'

Cuándo y dónde: 28 de mayo en Amazon Prime Video.



Por qué verla: Un thriller español protagonizado por Adriana Ugarte que promete ser trepidante. Gira en torno a la anulación de la doctrina judicial Parot, que dejó a decenas de presos en libertad. Poco después, los excarcelados comienzan a aparecer asesinados. Iván Massagué, Blanca Portillo o Patricia Vico son otros de los miembros del reparto.

'EL MÉTODO KOMINSKY' (3ª y última temporada)

Cuándo y dónde: 28 de mayo en Netflix

Por qué verla: La ficción, que cuenta con un Globo de Oro a mejor comedia y tres nominaciones a los Emmy, es una de las comedias más aclamadas por la crítica de los últimos años. En ella, el oscarizado Michael Douglas y Alan Arkin interpretan a un legendario profesor de interpretación y su agente y adinerado amigo, respectivamente. En esta última temporada, sin embargo, no se espera la presencia del segundo, que se despidió de la ficción, y Michael Douglas tendrá que envejecer solo

'REBEL'

Cuándo y dónde: 28 de mayo en Disney +

Por qué verla: ‘Rebel’ es una serie empoderada, de valentía y superación creada por Kirsta Vernoff (‘Anatomía de Grey). Katey Sagal interpreta a Annie ‘Rebel’ Bello, una humilde abogada sin titulación divertida y desorganizada, pero brillante e implicada en causas en las que cree.

