10 películas por las que no pararás de ir a las salas de cine este otoño

De la nueva entrega del agente 007, 'No time to die', a 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar. ¡Y hay muchos otros estrenos imperdibles que llegan a los cines los próximos octubre y noviembre de 2021!

Clara Hernández

La pandemia nos ha mantenido más alejadas de las salas de cine de lo que nos hubiera gustado pero ya es hora de volver a ver las películas a lo grande. Sobre todo, este otoño, porque se acerca una aluvión de estrenos imperdibles. Por ejemplo, la nueva entrega de James Bond, 'Sin tiempo para morir'; la última película de Pedro Almodóvar, 'Madre paralelas', los regresos de Fernando León de Aranoa y Benito Zambrano ('El buen patrón' y 'Pan de limón con semillas de amapola', respectivamente), 'La casa de Gucci', dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga, o la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, 'Titane'.

Penélope Cruz, Javier Bardem, Ana de Armas, Daniel Craig, Eduard Fernández, Milena Smit o Anya Taylor-Joy, que vuelve al género de terror donde empezó, son los rostros que protagonizan estos estrenos de altura que llegan los próximos meses de octubre y noviembre. ¿No quieres esperar tanto? Entonces puedes aprovechar la campaña 'Yo voy al cine', organizada por la FECE, a la que se han sumado salas de toda España y que contempla vender entradas a partir de 3,50 euros entre los días 27 y 30 de septiembre.

Estos son, de todos, los estrenos en salas de cine IMPRESCINDIBLES del otoño:

'SIN TIEMPO PARA MORIR', 1 de octubre

James Bond no ha dicho la última palabra, pero la nueva entrega de la mítica saga de acción, 'No time to die' ('Sin tiempo para morir') supone el cierre de una etapa con la despedida de Daniel Craig como James Bond. Además de por homenajear a ese agente 007 rubio, parco y a veces vulnerable, la película tiene otros muchos atractivos. Así, Ana de Armas se estrena como 'chica Bond' (y asegura que, en esta ocasión, la película hace una representación más "inclusiva y real" de la mujer) y Billie Eilish es la brillante autora de su tema principal. ¡Qué ganas!

'MEDITERRÁNEO', 1 de octubre

Es una de las tres películas españolas, junto con 'Madres paralelas' y 'El Buen Patrón', que ha sido seleccionada como posible candidata a mejor película extranjera en los Oscar. Dirigida por Marcel Barrena (que aspira por primera vez a participar en la carrera de los premios de la Academia de Hollywood), cuenta con un elenco desbordante capitaneado por Eduard Fernández, Dani Rovira y Anna Castillo. Está basada en la historia real de dos socorristas de Badalona que viajaron en 2015 a Lesbos tras ver la terrible fotografía del pequeño Aylan Kurdi, que recorrió la prensa internacional.

'MADRES PARALELAS', 8 octubre

La expectación es máxima en torno a 'Madres paralelas' como siempre lo es cuando se trata de un largometraje de Pedro Almodóvar. Como en algunas (o muchas) de sus películas, ahonda un poco más en el universo femenino, la maternidad y la familia. El trabajo de Penélope Cruz, que protagoniza la película junto a Milena Smit, ya ha sido galardonado con la Copa Volpi en el Festival de Venecia y el filme ha sido preseleccionado junto a las españolas 'Mediterráneo' y 'El buen patrón' como posible aspirante a un Óscar a mejor película extranjera.

'TITANE', 8 octubre.

Se trata de la flamante ganadora de la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes, lo que ha convertido a su directora, Julia Ducournau ('Crudo'), en la segunda mujer que conquista este galardón en la historia del festival galo. Inclasificable y amante de la mezcolanza de estilos, 'Titane' debe su nombre al titanio, un metal altamente resistente el calor y a la corrosión, ideal para aleaciones resistentes. "Después de una serie de crímenes que han quedado inexplicados, un padre reencuentra a su hijo desaparecido hace 10 años", reza su nota de presentación.

'EL BUEN PATRÓN', 15 de octubre

Supone el regreso del siempre admirado Fernando León de Aranoa ('Barrio', 'Princesas', 'Los lunes al sol') tras un descanso de cuatro años tras su último largometraje, 'Loving Pablo'. Promete aportar su mirada humana a esta sátira divertida y feroz que se desarrolla en una empresa de producción de balanzas de una ciudad de provincias que se prepara para recibir la visita de una comisión de de la que depende la obtención de un premio a la excelencia empresarial, el cual podría ser clave para su desarrollo. En su elenco figuran Javier Bardem, que encarna al dueño de la empresa familiar, Manolo Solo ('Tarde para la ira'), Almudena de Amor ('La abuela') o Sonia Almarcha ('El reino'). Junto a la de 'Madres Paralelas', es otra de las finalistas españolas en la carrera a los Oscar.

'HALLOWEEN KILLS', 22 de octubre

Género: Terror.

Buenas noticias para los amantes del terror y los fotogramas con sierras eléctricas que ponen los pelos de punta: el 22 de octubre llega a las salas de cine 'Halloween Kills', es decir, la continuación de 'La noche de Halloween', aquel filme de David Gordon que en 2018 arrasó en taquilla y que constituía el regreso de la querida franquicia estrenada 40 años antes. Con el mismo equipo de la entrega anterior y protagonizada por tres mujeres - la actriz Jamie Lee Curtis y su hija y su nieta en la ficción, que encarnan Judy Greer y Anti Matichak- la nueva película llama a la lucha. ¡Que se prepare el monstruoso Michael Meyers!

'ÚLTIMA NOCHE EN EL SOHO', 5 de noviembre

La semana de Halloween suele inundar las pantallas de 'thrillers' psicológicos trepidantes. Como 'Última noche en el Soho', de Edgar Wright, que tras su paso por el Festival de Venecia, se dirige al Festival de Sitges antes de aterrizar en las salas de cine. Anya Taylor-Joy, la protagonista de 'Gambito de dama' y estrella de la alfombra roja de los premios Emmy, es su musa. ¿Sabías que la actriz tiene un amplio historial como actriz de películas de género? Comparte elenco con Matt Smith (a quien has visto como el duque de Luxemburgo en 'The Crown') o la jovencísima Thomasin McKenzie mientras intepreta a Eloise, una estudiante de moda de Londres que tiene unos sueños muy vívidos que la transportan a los años 60 y a la vida de otra persona.

'PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA', el 12 de noviembre

Supone el regreso, tres años después de 'Intemperie', del cineasta Benito Zambrano, que nos conmovió en el pasado con títulos como 'Solas', 'Habana Blues' o 'La voz dormida', Se trata de una adaptación de la novela del mismo título de Cristina Campos sobre la historia de dos hermanas (interpretadas por Elia Galera y Eva Martín) que heredan una panadería y que tienen dos formas muy distintas de ver la vida. Pese a sus diferencias, ambas tienes los mismos deseos y anhelos: ser felices y ser amadas.

'LA HIJA', 26 de noviembre

Protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, y dirigida por Manuel Martín Cuenca ('La flaqueza del bolchevique', 'Caníbal', 'El autor'..), esta película que ha pasado ya por los festivales de San Sebastián o Toronto 2021 sigue los pasos a Irene (Irene Virgüez Filippidis) quien, con 15 años, vive en un centro para menores infractores y se ha quedado embarazada. La adolescente querrá cambiar de vida con la ayuda de Javier (Gutiérrez). Atención a la banda sonora, porque ha sido compuesta por la banda madrileña Vetusta Morla e integra 14 temas, entre ellos la de apertura 'Reina de las trincheras'.

'LA CASA GUCCI', 26 de noviembre

Lady Gaga y Adan Driver son las estrellas de este filme biográfico dirigido por Ridley Scott y que se basa en el libro 'The house of Gucci' de Sara Gay Forden. Su inesperado reparto está lleno de brillo y, a los anteriores, se unen también Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino o Jeremy Irons. La película cuenta la impactante historia real del emporio familiar de Gucci, que sigue a través de tres décadas protagonizadas por el amor, la traición, la decadencia, la venganza e, incluso, el asesinato su trayectoria. Un retrato de lo lejos que puede llegar una familia para hacerse con el control de una firma.

