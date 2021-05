Las novedades en series que no pueden faltar en tu agenda. ¡Toma nota!

Clara Hernández

Junio llega cargado de series de estreno y regresos esperados. Te contamos cuáles son, de todos los anunciados por Netrflix, Movistar+, HBO, Amazon Prime Video... los más esperados y que tienes que tener en tu radar, y entre los que figuran desde la esperada última temporada de 'Élite', a la segunda de la aclamada 'Lupin'. Y hay muchos hallazgos interesantes.

Toma nota.

BETTY (2 temporada)

Cuándo y dónde: 2 de junio en HBO

Por qué verla: Está basada en la exitosa película de Sundance de 2018, sigue a cinco mujeres jóvenes en viajes de autodecubrimiento en el contexto de la escena del skate, dominada por hombres, en la ciudad de Nueva York. Mucho 'woman power'

A TRES METROS SOBRE EL CIELO: LA SERIE (2 temporada)

Cuándo y dónde: 3 de junio en Netflix

Por qué verla: Basada en la exitosa novela de Federico Moccia, la nueva temporada nos hará pensar en el verano, en atracciones a las que es difícil resistirse... mientras seguimos la evolución de la historia entre Sami y Ale. Adictiva. Por cierto, su primera entrega fue la segunda ficción más vista en EE UU en su semana de presentación.

SWEET TOOTH: EL NIÑO CIERVO

Cuándo y dónde: 4 de junio en Netflix

Por qué verla: Un drama fantástico basado en uno de los cómics más aplaudidos de Jeff Lemire en la que no faltan bebés medio humanos, medio animales y cazas despiadadas en un mundo postapocalíptico marcado por las pandemias. Desde luego, no faltan los ingredientes para engancharnos a la pantalla jugando con la tensión, los límites y la sorpresa.

PARAÍSO

Cuándo y dónde: 4 de junio en Movistar+.

Por qué verla: La primera serie de género fantástico de Movistar+, que ha sido ya apodada como el 'Stranger Things español', promete suspense, aventura, emoción, misterio y adolescentes vestidos con looks que parecen sacados de una película de Spielberg. "Un viaje hacia el mayor de vuestros miedos", anuncia su tráiler. Está protagonizada por Macarena García, Iñaki Ardanaz y Gorka Otxoa, entre otros.

FEEL GOOD (2 temporada)

Cuándo y dónde: 4 de junio en Netflix



Por qué verla: Su primera temporada era un producto listo para devorar en dos bocados. Gira en torno a la enrevesada historia de amor de Mae y George, mientras Mae trata de reconciliarse con su pasado y George reinventa su presente. El objetivo, entre otras cosas, en esta serie romántica es averiguar si terminarán juntos o no.

LUPIN (2 temporada)

Cúando y dónde: 11 de junio en Netflix

Por qué verla: Cinco meses después de que su primera temporada arrasara en Netflix y se convirtiera en uno de los mejores estrenos de la plataforma en lo que llevamos de año (consiguió 70 millones de visionados en sus primeros 28 días, superando el debut de 'Los Bridgerton' o 'Gambito de dama'), y de que su protagonista, el actor Omar Sy, fascinara en el papel de la revisión del ladrón más famoso de la literatura francesa, llega la nueva entrega de esta ficción llena de acción y aventura (y de zapatillas Nika son un delirio).

TODO VA A IR BIEN

Cuándo y dónde: 11 de junio en Movistar+

Por qué verla: Ingeniosa y agridulce, y "un poco perversa", según algunos criticos, es una comedia familiar semiautobiográfica, dirigida y protagonizada por el cómico australiano Josh Thomas, sobre un joven neurótico que deberá cuidar de sus dos hermanastras. Peculiar, llena de corazón o adorable son otros de los adjetivos que ha arrancado.

GENERA+ION (2 parte de la 1 temporada)

Cuándo y dónde: 17 de junio en HBO

Por qué verla: En marzo llegó al primera parte de esta ficción adolescente producida por Lena Dunham ('Girls') oscura y divertida, con capítulos de media hora, que sigue a un grupo de estudiantes de secundaria a través de la exploración de la sexualidad moderna, la amistad o la familia. ¡Y solo queremos verla continuar!

ÉLITE (4 y última temporada)

Cuándo y dónde: 18 de junio en Netflix.

Por qué verla: Si has visto las temporadas anteriores de esta serie sin pestañear, como nos ha pasado a nosotras (y a, al menos, 80 millones de suscriptores, según indicaba ya en 2019 Netflix), no necesitarás que te expliquemos por qué no te puedes perder su desenlace. Además, trae novedades. Por ejemplo, el fichaje de Andrés Velencoso o del cantante Pol Granch. Habrá enfrentamientos entre bandos, un choque que acabará explotando y provocando una tragedia. ¡Pura emoción!

RICK Y MORTY (5 temporada)

Cuándo y dónde: 21 de junio en HBO



Por qué verla: La serie de animación para adultos que ha obtenido un Emmy ha sido calificada con muchos adjetivos pero el más habitual es "demencial" (y descacharrante). Morty y su abuelo, Rick, un científico sociópata, alcohólico y egoísta, emprenderán aventuras interdimensionales y postapocalípticas donde todo puede ocurrir: desde salvar el planeta de amenazas a... muchas curiosidades.

SOLOS

Cuándo y dónde: 25 de junio en Amazon Prime Video



Por qué verla: Solo por su elenco, formado entre otros por los galardonados Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, merece la pena pegarse a la pantalla para ver los 7 episodios dirigidos por David Weil que exploran las verdades más extrañas, hermosas, desgarradoras, hilarantes y maravillosas de lo que significa ser un ser humano.

Mira también las mejores películas que llegaron en mayo a las plataformas: