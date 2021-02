¿Por qué todos hablan de la serie 'Lupin' y por qué deberías verla sí o sí?

Arrasa. ¿Sabes por qué?

Clara Hernández | Woman.es

Ya antes de aterrizar en enero en Netflix, la serie 'Lupin' aparecía en los ránking de las series más esperadas del mes. Ahora, cuando se van a cumplir cuatro semanas de su estreno, la ficción se ha convertido en la primera francesa que ha logrado colarse en el Top10 de Netflix en USA, arrasa en España, Brasil, Vietnam, Argentina, Alemania... y ha logrado alcanzar los 70 millones de visualizaciones en los primeros 28 días, superando así el debut de 'The Bridgerton' (63 millones) o 'Gambito de Dama' (62 millones). Ante estos datos, el que anunciara su segunda temporada, como acaba de hacer, era más que previsible.

¿Todavía no te has enganchado a la trama protagonizada por Omar Sy, que encarna en la pantalla a Assame, un ladrón de guante blanco que quiere vengar a su padre, fallecido tras ser acusado de un crimen que no cometió por culpa de una familia adinera? ¿Y que para ello, rescata el modus operandi de Arsène Lupin (Arsenio Lupin), uno de los ladrones de guante blanco más conocidos y queridos de la literatura francesa de principios del siglo XX?

Estos son los ingredientes que han convertido esta ficción en una de las imprescindibles de Netflix para muchos de sus usuarios:

1) Un buen antídoto antipandemia

'Lupin' está llena de acción y aventura. Es entretenida, engancha y hace brillar las mejores virtudes del aclamado y popular personaje de Arsenio Lupin (entre ellas, su afición a disfrazarse, sus tácticas de seducción, su humor y su ingenio), que el protagonista, Assane, emula. En resumen: es un excelente pasatiempo para tiempos inciertos porque la evasión está garantizada.

2) Omar Sy.

El actor que un día ya nos fascinó en 2012 por su interpretación en la película 'Intocable' (precisamente ganó un Premio César por ese papel), es uno de los grandes baluartes de la ficción. También su facilidad para mostrar las virtudes de Arsenio Lupin, el ladrón más famoso de la literatura francesa en cuyo modus operandi se inspira. Inteligente, carismático, elegante, divertido o serio, cuando el guion lo requiere. ¡Definitivamente, nos ha cautivado!

3) Diversidad

El de Omar Sy es el primer 'Lupin' negro de la pantalla y uno de los escasos protagonistas afromaericanos del universo audiovisual, con permiso del exquisito duque de Hastings de 'Los Bridgertons' que encarna Regé-Jean Page, de origen británico-zimabuense. Assene, en la pantalla, es el hijo de un inmigrante senegalés, algo que decidió George Kay, creador la ficción (por su parte, Omar Sy también es hijo de senegalés y su madre es mauritana). ¿Algo está cambiando? ¡Desde aquí, lo aplaudimos!

4) Una notable producción

Siendo francesa, 'Lupin' no tiene nada que envidiar a las producciones 'made in USA'. Buena factura, escapadas de altura, ambientación, recursos, una cuidada banda sonora...

5) Todavía tiene mucho que contar

Al contrario que otras ficciones, que buscan alargar sus temporadas dependiendo de la atención de la audiencia sin, realmente, tener en cuenta necesidades argumentales, 'Lupin' sí ha dejado puntos para esclarecer y al público con ganas de más. Según las previsiones, la segunda temporada, que estará protagonizada además de por Omar, por Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotidel Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella y Soufiane Guerrab, y constará de cinco capítulos.

Ludovic Gernard será el director de dos primeros y nuevos episodios, y Hugo Gelín, de los tres finales.